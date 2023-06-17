Η Μαζική Ψύχωση και ο ιός της απάτης.... 💥

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"....Ο μάζες ποτέ δεν λαχταρούσαν την αλήθεια. Αποφεύγουν τις αποδείξεις που δεν τους αρέσουν και μάλιστα προτιμούν να αποθεώνουν το λάθος, εάν το λάθος είναι γοητευτικό.
Όποιος μπορεί να τους παρέχει ψευδαισθήσεις, είναι εύκολα ο αφέντης τους.
Όποιος πάει να τους χαλάσει τις ψευδαισθήσεις είναι πάντα το θύμα τους ..."