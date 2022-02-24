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Russia Invades Ukraine*Putin Warns NATO Of Never Before Seen Response*Losses Mount On Both Sides*
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112 views • February 24, 2022
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https://sputniknews.com/20220224/russian-mod-ukrainian-air-defences-are-neutralised-1093323521.html
https://sputniknews.com/20220224/turkish-cargo-ship-in-black-sea-reportedly-hit-by-bomb-en-route-from-odessa-1093337632.html
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To Set Up An Appointment Please Email Us At [email protected]
We Operate On A Donation Basis
Services Available
Energy Work (A Combination Of Reiki, Qigong, & Pranic Healing)-Vedic Birth Chart-Spritual Coaching-Negative Entity Clearing-Connecting To Spirit Guides-Guardian Angels-Loved Ones That Passed On-Tarot Readings-Wellness Coaching (Diet, Nutrition, Meditation, Mantras, Qigong)
Check Out Our Reviews & Website
https://www.evolutionaryenergyarts.com/
Please Subscribe to our Four channels
EEARTS
https://www.youtube.com/channel/UCF6kkR2Q__EiCyNW0VFu_kg
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https://www.youtube.com/channel/UCd1BwLPKKXBgReBnimOX6JA/
Brighteon
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https://www.bitchute.com/channel/L98QhpY6aNjt/
For As Little As $1 Become A Patreon & Support The EEA Family! https://www.patreon.com/evolutionaryenergyarts
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Please send me share your photos of unusual anomalies in sun, sky, paranormal, etc. to [email protected]
Thank you so much for your support!
https://twitter.com/ElectionWiz/status/1496899629362860035
https://twitter.com/Conflicts/status/1496901857125580809
https://www.militarytimes.com/video/2022/02/24/footage-russia-invades-ukraine/
https://twitter.com/ASLuhn/status/1496755258680393729emerge-from-ukraine-as-russia-continues-military-attack%2F
https://twitter.com/ASLuhn/status/1496734064593674240
https://twitter.com/L_Team10/status/1496899512685768717
https://twitter.com/DAlperovitch/status/1496737336113172482
https://twitter.com/ASLuhn/status/1496752844032069634
https://twitter.com/ChristopherJM/status/1496809143738507264
https://twitter.com/ragipsoylu/status/1496737243255480321
https://twitter.com/nytimes/status/1496815946773712896
https://twitter.com/BNONews/status/1496709912818237440
https://twitter.com/ivan_8848/status/1496892797730832392
https://twitter.com/oldnickels/status/1496891914775261185
https://twitter.com/christogrozev/status/1496873022229073924
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10547573/Ukraine-strikes-Kievs-troops-shoot-five-helicopters-Putins-forces-losses.html
https://www.the-sun.com/news/4762059/putin-russian-flag-ukraine-z-tanks/
https://www.rferl.org/a/putin-ukraine-military-operation/31719680.html
https://www.rt.com/russia/550511-ukraine-troops-chernobyl-fighting/
https://www.rt.com/news/550498-sukhoi-warplane-lost-ukraine/
https://www.rt.com/news/550464-azov-sea-ships-attack/
https://www.mirror.co.uk/news/world-news/breaking-vladimir-putin-appears-threaten-26318283
https://twitter.com/ukraine_world/status/1496866811110834176
https://sputniknews.com/20220224/russian-air-strikes-destroy-74-ukrainian-military-infrastructure-targets-ministry-of-defence-says-1093335308.html
https://sputniknews.com/20220224/russian-mod-ukrainian-air-defences-are-neutralised-1093323521.html
https://sputniknews.com/20220224/turkish-cargo-ship-in-black-sea-reportedly-hit-by-bomb-en-route-from-odessa-1093337632.html
https://sputniknews.com/20220224/kremlin-website-goes-down-1093342106.html
https://twitter.com/AlArabiya_Eng/status/1496843102580994048
https://www.zerohedge.com/geopolitical/chinese-jets-come-near-taiwan-beijing-blasts-us-fueling-fires-lead-ukraine-invasion
https://twitter.com/SenateCA/status/1496607740143144961?cxt=HHwWgsCo9e2zgsUpAAAA
https://www.thestar.com/politics/2022/02/23/canadian-press-newsalert-trudeau-set-to-revoke-emergencies-act.html
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