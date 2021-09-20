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20.09.2021. Староверы и их общины (Выпуск № 218 часть II).
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6444 views • September 18, 2021
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Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:30 Южноамериканские старообрядцы в России / South American Old Believers in Russia. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=nYw23QCHyPo.
08:11 Как воспитать достойных детей / Мудрые советы староверов / Где лучше отдыхать в России 2020. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=AJS1smpudMM.
17:35 17 фактов о жизни староверов. https://ruvera.ru/articles/jizn_staroverov.
40:27 Николай II и старообрядцы. Забытые факты. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=PL6VSH-6EgU.
48:01 Старообрядческая община. Что это? https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=GqJr9SM9gK8#dialog.
51:25 Последний танец Саломеи. https://www.youtube.com/watch?v=5sd1lw_1qzE.
01:00:56 Купеческое слово. https://www.youtube.com/watch?v=TYuupw8X25g.
01:06:10 Стартует массовое производство роботов, которые помогут людям в период пандемии? https://www.youtube.com/watch?v=gMCnzL-Yo2s.
01:11:46 Святые старцы предупреждают, что нас ждут трудные испытания! Берегите жилища, за ними скоро прейдут. https://www.youtube.com/watch?v=UdX_GP1-VuU.
01:17:43 Письмо слушателя. Ртуть в таблетках.
01:22:45 Письмо слушателя. Земные поклоны.
01:26:00 Письмо слушателя. О ненависти.
01:28:52 Кузнец и смерть/Евгений Чеширко "Дорога в Рай". https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=GhPUOePI5xs.
Сегодня мы поговорим о староверах: где и как они живут, какой у них быт, как воспитывают детей и т.д. Узнаем, как относился Николай Второй к староверам. Послушаем о жизни и смерти Святого Пророка и Крестителя Господня Иоанна. Послушаем предсказания святых угодников божьих о последних временах. Поговорим о поклонах в храмах.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:30 Южноамериканские старообрядцы в России / South American Old Believers in Russia. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=nYw23QCHyPo.
08:11 Как воспитать достойных детей / Мудрые советы староверов / Где лучше отдыхать в России 2020. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=AJS1smpudMM.
17:35 17 фактов о жизни староверов. https://ruvera.ru/articles/jizn_staroverov.
40:27 Николай II и старообрядцы. Забытые факты. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=PL6VSH-6EgU.
48:01 Старообрядческая община. Что это? https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=GqJr9SM9gK8#dialog.
51:25 Последний танец Саломеи. https://www.youtube.com/watch?v=5sd1lw_1qzE.
01:00:56 Купеческое слово. https://www.youtube.com/watch?v=TYuupw8X25g.
01:06:10 Стартует массовое производство роботов, которые помогут людям в период пандемии? https://www.youtube.com/watch?v=gMCnzL-Yo2s.
01:11:46 Святые старцы предупреждают, что нас ждут трудные испытания! Берегите жилища, за ними скоро прейдут. https://www.youtube.com/watch?v=UdX_GP1-VuU.
01:17:43 Письмо слушателя. Ртуть в таблетках.
01:22:45 Письмо слушателя. Земные поклоны.
01:26:00 Письмо слушателя. О ненависти.
01:28:52 Кузнец и смерть/Евгений Чеширко "Дорога в Рай". https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=GhPUOePI5xs.
Сегодня мы поговорим о староверах: где и как они живут, какой у них быт, как воспитывают детей и т.д. Узнаем, как относился Николай Второй к староверам. Послушаем о жизни и смерти Святого Пророка и Крестителя Господня Иоанна. Послушаем предсказания святых угодников божьих о последних временах. Поговорим о поклонах в храмах.
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