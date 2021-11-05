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Система Зверя присваивает номера = исчисляет жертвы. Заставка Google 4 ноября 2021 г.
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1787 views • November 05, 2021
Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video
Мой канал в Телеграме: https://t.me/luchneba
Мой канал в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba
Ccылки на материалы Лиланда Джонса (Leeland Jones), с которым меня Господь познакомил через два сна ДО того, как вывел на его ютуб-канал
Его каналы на YouTube, Vimeo и Bitchute
https://www.youtube.com/channel/UCDmVnFwzPMa8w2JhQaPfe9w
https://vimeo.com/user156722907
https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/
Сайт с его бесплатными материалами: https://leelandjones.com/
Схемы с календарями Лиланда: https://drive.google.com/drive/folders/10PyTdVzyUI8WeclwjfMwaNAsGwLDaFgz
Система Зверя присваивает номера = исчисляет жертвы (какое количество людей отдали себя на заклание). Когда я делала снимок экрана, то единичек на выходе справа было ровно 9 (и вы видите именно это количество на заставке к этому видео), но в ходе просмотра этого видео, когда я делала запись экрана и комментировала, их сумма равнялась 11. Получается 9:11, понимаете? Это имеет прямое отношение к разрушениям и ангелу бездны, о котором говорится в Откровении 9:11.
Ссылки на используемые словари:
http://www.godrules.net/library/Slavic/strongs2a/heb11.htm
https://biblehub.com/englishmans_hebrew.htm
Под номером 11 в словаре Стронга значится слово 11. abaddon, которое означает: Аваддон, истребление, тление, преисподняя (http://www.godrules.net/library/Slavic/strongs2a/heb11.htm) и
место разрушения или опустошения (https://biblehub.com/hebrew/11.htm)
Происходит от глагола 6. abad (погибать, быть уничтоженным, быть опустошенным, не иметь возможности убежать; губить, убивать, разрушать)
Слово 11. abaddon встречается в отрывке:
11 Преисподняя и Аваддон открыты пред Господом, тем более — сердца сынов человеческих.
Притчи 15 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/20/15/#11
(стих в оригинале: https://biblehub.com/text/proverbs/15-11.htm
Слово 10. abaddoh с тем же значением (Аваддон, преисподняя, место разрушения, бездна http://www.godrules.net/library/Slavic/strongs2a/heb10.htm) в отрывке:
20 Преисподняя и Аваддон — ненасытимы; так ненасытимы и глаза человеческие.
Притчи 27 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/20/27/#20
11 Царём над собою она имела ангела бездны; имя ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион.
Откровение Иоанна 9 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/66/9/
Имя Аваддон в оригинале 3. Abaddón (Ἀβαδδών, ὁ), происходит от древнееврейского слова 11. abaddon (אֲבַדּוֹן), означающего “место разрушения”.
На новогоднем шоу Seattle Space Needle NY Show 2021 г. https://youtu.be/3Ow0ET-ob3E?t=264
было много элементов, указывающих на то, что эта вакцина и есть начертание зверя и что она:
- она помечает человека на генетическом уровне
- подключает человека к системе новой экономической модели (к Матрице) с возможностью зарабатывать и использовать криптовалюту в будущем
- и даёт ключ и доступ ангелу бездны и духу антихриста к человеческому телу и душе
1 Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладязя бездны.
Откровение Иоанна 9 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/66/9/#1
Мой канал в Телеграме: https://t.me/luchneba
Мой канал в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba
Ccылки на материалы Лиланда Джонса (Leeland Jones), с которым меня Господь познакомил через два сна ДО того, как вывел на его ютуб-канал
Его каналы на YouTube, Vimeo и Bitchute
https://www.youtube.com/channel/UCDmVnFwzPMa8w2JhQaPfe9w
https://vimeo.com/user156722907
https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/
Сайт с его бесплатными материалами: https://leelandjones.com/
Схемы с календарями Лиланда: https://drive.google.com/drive/folders/10PyTdVzyUI8WeclwjfMwaNAsGwLDaFgz
Система Зверя присваивает номера = исчисляет жертвы (какое количество людей отдали себя на заклание). Когда я делала снимок экрана, то единичек на выходе справа было ровно 9 (и вы видите именно это количество на заставке к этому видео), но в ходе просмотра этого видео, когда я делала запись экрана и комментировала, их сумма равнялась 11. Получается 9:11, понимаете? Это имеет прямое отношение к разрушениям и ангелу бездны, о котором говорится в Откровении 9:11.
Ссылки на используемые словари:
http://www.godrules.net/library/Slavic/strongs2a/heb11.htm
https://biblehub.com/englishmans_hebrew.htm
Под номером 11 в словаре Стронга значится слово 11. abaddon, которое означает: Аваддон, истребление, тление, преисподняя (http://www.godrules.net/library/Slavic/strongs2a/heb11.htm) и
место разрушения или опустошения (https://biblehub.com/hebrew/11.htm)
Происходит от глагола 6. abad (погибать, быть уничтоженным, быть опустошенным, не иметь возможности убежать; губить, убивать, разрушать)
Слово 11. abaddon встречается в отрывке:
11 Преисподняя и Аваддон открыты пред Господом, тем более — сердца сынов человеческих.
Притчи 15 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/20/15/#11
(стих в оригинале: https://biblehub.com/text/proverbs/15-11.htm
Слово 10. abaddoh с тем же значением (Аваддон, преисподняя, место разрушения, бездна http://www.godrules.net/library/Slavic/strongs2a/heb10.htm) в отрывке:
20 Преисподняя и Аваддон — ненасытимы; так ненасытимы и глаза человеческие.
Притчи 27 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/20/27/#20
11 Царём над собою она имела ангела бездны; имя ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион.
Откровение Иоанна 9 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/66/9/
Имя Аваддон в оригинале 3. Abaddón (Ἀβαδδών, ὁ), происходит от древнееврейского слова 11. abaddon (אֲבַדּוֹן), означающего “место разрушения”.
На новогоднем шоу Seattle Space Needle NY Show 2021 г. https://youtu.be/3Ow0ET-ob3E?t=264
было много элементов, указывающих на то, что эта вакцина и есть начертание зверя и что она:
- она помечает человека на генетическом уровне
- подключает человека к системе новой экономической модели (к Матрице) с возможностью зарабатывать и использовать криптовалюту в будущем
- и даёт ключ и доступ ангелу бездны и духу антихриста к человеческому телу и душе
1 Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладязя бездны.
Откровение Иоанна 9 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/66/9/#1
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