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"SOS: КОД ХРИСТА"... Хроники и темники Третьей мировой. Эдуард Ходос
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1981 views • December 07, 2021
00:06 Пророчество цифровых меток для человека в американском кинематографе.
04:13 Глумление над верой Христовой в центре Киева.
17:21 Как из переводчика сделать козла отпущения.
25:41 Христианство без Христа.
39:16 Целенаправленное стрирание русской самоидентичности.
44:50 Как в Европе запретили Рождество и распятие.
55:21 Последствия иудаизации христианства.
01:02:51 Методы борьбы с хазарским змеем: отсечение ветхих конструкций.
01:24:05 Судьба отца Сергия и России.
04:13 Глумление над верой Христовой в центре Киева.
17:21 Как из переводчика сделать козла отпущения.
25:41 Христианство без Христа.
39:16 Целенаправленное стрирание русской самоидентичности.
44:50 Как в Европе запретили Рождество и распятие.
55:21 Последствия иудаизации христианства.
01:02:51 Методы борьбы с хазарским змеем: отсечение ветхих конструкций.
01:24:05 Судьба отца Сергия и России.
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