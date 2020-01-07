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Artikel 11 und 13 - Aus den Augen eines Befürworters
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4 views • January 07, 2020
Möp.
____________
https://saria-delaney.com
https://twitter.com/SariaDelaney
https://minds.com/SariaDelaney
https://www.bitchute.com/channel/sariadelaney/
https://patreon.com/SariaDelaney
https://paypal.me/SariaDelaney
_______
Quellen
____________
Erwähnte Kanäle:
JojoKopf
https://www.youtube.com/channel/UCf0lg5i3ZYn1tnxA8OJHJtQ
Twitter: https://twitter.com/jojo_kopf
Weltraumaffen
https://www.youtube.com/channel/UCItgB13eLvcm0y-EP_fXnsA
Video, Uploadfilter: https://www.youtube.com/watch?v=OAM7nXK_UKs
Twitter: https://twitter.com/weltraumaffen
heise online
https://www.youtube.com/channel/UCAszOEwa5CS4WFwYpkjdaUQ
Video, Uploadfilter: https://www.youtube.com/watch?v=nbh0fcDmR-4
Twitter: https://twitter.com/heiseonline/
Hintergrundmusik:
Hustlers - Vodovoz Music Productions
https://www.youtube.com/watch?v=pgjw-0r6AF0
Channel: https://www.youtube.com/channel/UCNcwZT1x-BUHcWNagbcDccQ
Bassmatic - Vodovoz Music Productions
https://www.youtube.com/watch?v=XhrbAf08UsY
Channel: https://www.youtube.com/channel/UCNcwZT1x-BUHcWNagbcDccQ
Bilder:
Auftragsarbeiten
https://pixabay.de
Übersicht zur Abstimmung von Artikel 13: https://twitter.com/MartinSonneborn/status/1039884592466075648
Artikel, Videos und Seiten:
Petition - Rettet das Internet
https://www.change.org/p/stoppt-die-zensurmaschine-rettet-das-internet-uploadfilter
Uploadfilter und Leistungsschutzrecht von Saria D.
https://www.youtube.com/watch?v=Ze3U6Tj5jqI
Updates zu Artikel 11 und 13
https://www.saveyourinternet.eu/latest-updates-2-2/
Artikel 11 und 13
https://netzpolitik.org/2018/das-eu-parlament-legt-einen-schleier-ueber-das-internet-votum-fuer-upload-filter-und-leistungsschutzrecht/
https://www.golem.de/news/urheberrecht-europaparlament-fuer-leistungsschutzrecht-und-uploadfilter-1809-136534.html
https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article181509924/Urheberrecht-EU-ringt-sich-zu-staerkerem-Schutz-beim-Leistungsschutz-durch.html
https://www.sueddeutsche.de/digital/urheberrecht-internet-eu-parlament-1.4125277
https://netzpolitik.org/2018/urheberrecht-axel-voss-weiss-nicht-genau-was-in-seinem-gesetz-steht/
Copyright in the Digital Single Market von Axel Voss (Gesetzesentwurf)
https://juliareda.eu/wp-content/uploads/2018/09/Copyright_Sept12_Voss.pdf
Ergebnisse der Abstimmung im Detail
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bPV%2b20180912%2bRES-RCV%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN&language=EN
Koalitionsvertrag
https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/koalitionsvertrag_2018.pdf?file=1
(Zeile 2212 ff.)
Bewegte Bilder:
Auftragsarbeiten
https://pixabay.com
AA VFX
https://www.youtube.com/user/dvdangor2011
https://www.youtube.com/watch?v=9P8U4amqNhA&list=PL_UUBmTF7Q6Y7fAIaGxBwaoNi6Nrf20Mf
https://www.youtube.com/watch?v=i6sSc1BXVfU
____________
https://saria-delaney.com
https://twitter.com/SariaDelaney
https://minds.com/SariaDelaney
https://www.bitchute.com/channel/sariadelaney/
https://patreon.com/SariaDelaney
https://paypal.me/SariaDelaney
_______
Quellen
____________
Erwähnte Kanäle:
JojoKopf
https://www.youtube.com/channel/UCf0lg5i3ZYn1tnxA8OJHJtQ
Twitter: https://twitter.com/jojo_kopf
Weltraumaffen
https://www.youtube.com/channel/UCItgB13eLvcm0y-EP_fXnsA
Video, Uploadfilter: https://www.youtube.com/watch?v=OAM7nXK_UKs
Twitter: https://twitter.com/weltraumaffen
heise online
https://www.youtube.com/channel/UCAszOEwa5CS4WFwYpkjdaUQ
Video, Uploadfilter: https://www.youtube.com/watch?v=nbh0fcDmR-4
Twitter: https://twitter.com/heiseonline/
Hintergrundmusik:
Hustlers - Vodovoz Music Productions
https://www.youtube.com/watch?v=pgjw-0r6AF0
Channel: https://www.youtube.com/channel/UCNcwZT1x-BUHcWNagbcDccQ
Bassmatic - Vodovoz Music Productions
https://www.youtube.com/watch?v=XhrbAf08UsY
Channel: https://www.youtube.com/channel/UCNcwZT1x-BUHcWNagbcDccQ
Bilder:
Auftragsarbeiten
https://pixabay.de
Übersicht zur Abstimmung von Artikel 13: https://twitter.com/MartinSonneborn/status/1039884592466075648
Artikel, Videos und Seiten:
Petition - Rettet das Internet
https://www.change.org/p/stoppt-die-zensurmaschine-rettet-das-internet-uploadfilter
Uploadfilter und Leistungsschutzrecht von Saria D.
https://www.youtube.com/watch?v=Ze3U6Tj5jqI
Updates zu Artikel 11 und 13
https://www.saveyourinternet.eu/latest-updates-2-2/
Artikel 11 und 13
https://netzpolitik.org/2018/das-eu-parlament-legt-einen-schleier-ueber-das-internet-votum-fuer-upload-filter-und-leistungsschutzrecht/
https://www.golem.de/news/urheberrecht-europaparlament-fuer-leistungsschutzrecht-und-uploadfilter-1809-136534.html
https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article181509924/Urheberrecht-EU-ringt-sich-zu-staerkerem-Schutz-beim-Leistungsschutz-durch.html
https://www.sueddeutsche.de/digital/urheberrecht-internet-eu-parlament-1.4125277
https://netzpolitik.org/2018/urheberrecht-axel-voss-weiss-nicht-genau-was-in-seinem-gesetz-steht/
Copyright in the Digital Single Market von Axel Voss (Gesetzesentwurf)
https://juliareda.eu/wp-content/uploads/2018/09/Copyright_Sept12_Voss.pdf
Ergebnisse der Abstimmung im Detail
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bPV%2b20180912%2bRES-RCV%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN&language=EN
Koalitionsvertrag
https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/koalitionsvertrag_2018.pdf?file=1
(Zeile 2212 ff.)
Bewegte Bilder:
Auftragsarbeiten
https://pixabay.com
AA VFX
https://www.youtube.com/user/dvdangor2011
https://www.youtube.com/watch?v=9P8U4amqNhA&list=PL_UUBmTF7Q6Y7fAIaGxBwaoNi6Nrf20Mf
https://www.youtube.com/watch?v=i6sSc1BXVfU
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