DRACO REPTILIANOS - Manipuladores da Estrutura Social da Terra

Parte 1 - Quais são as distinções entre diversos tipos da mesma espécie de ET? Cobrindo tudo, desde Draco Reptilians, Reptoids pacíficos de Marte e os objetivos dos Greys, o Conselheiro Tático Tim e Randy Cramer, o porta-voz público do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA, substanciam as reivindicações de cada um de suas respectivas experiências e perspectivas diplomáticas e militares.





Parte 2 - As civilizações antigas que antecedem nossa história escrita protegeram o conhecimento sagrado e a tecnologia, esperando o momento certo para serem revelados ao mundo. Abordado por uma organização clandestina chamada The Light System (TLS), Jason Shurka é um mensageiro de informações desse grupo, revelando quem são, o que fazem e qual é o seu propósito.