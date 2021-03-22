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ΣΧΟΛΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ ΜΩΑΜΕΘΑΝΩΝ ΙΣΛΑΜΟΦΑΣΙΣΤΩΝ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ ΤΟ ΝΕΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΤΟ 2019 - S.O.S. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ YOUTUBE
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30 views • March 22, 2021
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΩ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΜΙΣΟΥΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΡΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ YOUTUBE ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΨΕΙ… ΓΙΑΤΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΜΙΣΟΥΣ ΠΗΓΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ δαιμονικό Κοράνιο... ΓΙΑΤΙ ΔΙΔΑΣΚΕΙ Με την σούρα του Κορανίου (Η μετάνοια 9:5) «Όταν παρελθώσι οι ιεροί μήνες τότε φονεύετε τούς πολυθεϊστάς όπου αν συναντήσετε, ζωγρείτε πολιορκούντες και ενεδρεύοντες αυτούς», καθώς και με τη σούρα (Ο Μωάμεθ 47:4-10), «Οπόταν συναντάτε τούς απίστους φονεύετε και κατασφάζετε, συγκρατούντες στερρώς τα δεσμά του αιχμαλώτου»... ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΑΤΖΑΡΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΟΙ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΠΙΣΤΟΥΣ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ; ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΑΣ O ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΝΟΜΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΥ YOUTUBE; ΑΙΔΩΣ!
..
"ΤΖΙΧΑΝΤ=ΙΕΡΟΣ ΠΟΛΕΜΩΣ ΤΩΝ ΜΩΑΜΕΘΑΝΩΝ, ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΑΝΙΕΡΟΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΔΩΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΑ ΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΚΟΡΑΝΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΣΛΑΜΟΦΑΣΙΣΜΟ" ΚΑΘΩΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΠΙΣΤΟΥΣ, ΠΙΣΤΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΟΥΝ ΒΙΑΙΑ Ή ΝΑ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΩΣΟΥΝ ΑΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΝ ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΚΟΡΑΝΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑΧ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΗΣ ΤΟΥΣ ΜΩΑΜΕΘ… ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e .
ΤΟ ΝΕΟ ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΟΤΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΚΟΡΑΝΙ ΤΟΥΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΟΤΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ "ΘΑΝΑΤΟ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΠΙΣΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ"...
ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΛΟΙΜΩΞΙΟΠΑΠΑΡΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΟΙ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΙΕΡΕΙΣ ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΕΣ ΝΑ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΑΝ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΤΙ ΜΕΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ "ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ (Ματθ. 26, 26-29)" ΘΑ ΗΤΑΝ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΛΕΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΥΠΑΚΟΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ "ΚΑΙΣΑΡΑ" ΟΥΤΕ ΘΑ ΠΡΟΔΙΔΑΝ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ …
ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΟΙ ΩΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΜΕΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ… «ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ διακρίνων τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου. διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί» (Α΄ Κορ. 11, 29-30). ΑΝΑΞΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΡΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e . "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)».
"ΚΟΡΑΝΙ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ, ΣΦΑΓΕΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΛΑΩΝ http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=43556 ".
ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΗΘΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΕΣ ΨΕΥΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΟΨΙΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΥΛΙΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΣΤΕ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΙ Ή ΞΕΧΝΑΤΕ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ, ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ, ΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟ, ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ ΤΟΝ ΑΙΤΩΛΟ, ΠΟΥ ΙΔΡΥΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΧΗΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ) ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΓΙΝΕΙ ΟΛΟΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΧΑΝΟΥΜΑΚΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΙΑΙΟΥΣ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»...
ΓΙΑΤΙ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΣΤΑ 400 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΗΡΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ, ΟΣΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ (ΛΙΓΟΙ ΕΥΤΥΧΩΣ) ΕΧΑΝΑΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΥΚΟΛΑ ΕΞΙΣΛΑΜΙΖΟΝΤΑΝ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΝ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΙ, ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ… http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ...
ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ; ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΑΣ O ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΝΟΜΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΥ YOUTUBE; ΑΙΔΩΣ!
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"ΤΖΙΧΑΝΤ=ΙΕΡΟΣ ΠΟΛΕΜΩΣ ΤΩΝ ΜΩΑΜΕΘΑΝΩΝ, ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΑΝΙΕΡΟΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΔΩΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΑ ΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΚΟΡΑΝΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΣΛΑΜΟΦΑΣΙΣΜΟ" ΚΑΘΩΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΠΙΣΤΟΥΣ, ΠΙΣΤΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΟΥΝ ΒΙΑΙΑ Ή ΝΑ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΩΣΟΥΝ ΑΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΝ ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΚΟΡΑΝΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑΧ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΗΣ ΤΟΥΣ ΜΩΑΜΕΘ… ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e .
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ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΛΟΙΜΩΞΙΟΠΑΠΑΡΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΟΙ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΙΕΡΕΙΣ ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΕΣ ΝΑ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΑΝ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΤΙ ΜΕΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ "ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ (Ματθ. 26, 26-29)" ΘΑ ΗΤΑΝ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΛΕΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΥΠΑΚΟΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ "ΚΑΙΣΑΡΑ" ΟΥΤΕ ΘΑ ΠΡΟΔΙΔΑΝ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ …
ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΟΙ ΩΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΜΕΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ… «ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ διακρίνων τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου. διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί» (Α΄ Κορ. 11, 29-30). ΑΝΑΞΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΡΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e . "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)».
"ΚΟΡΑΝΙ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ, ΣΦΑΓΕΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΛΑΩΝ http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=43556 ".
ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΗΘΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΕΣ ΨΕΥΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΟΨΙΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΥΛΙΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΣΤΕ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΙ Ή ΞΕΧΝΑΤΕ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ, ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ, ΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟ, ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ ΤΟΝ ΑΙΤΩΛΟ, ΠΟΥ ΙΔΡΥΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΧΗΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ) ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΓΙΝΕΙ ΟΛΟΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΧΑΝΟΥΜΑΚΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΙΑΙΟΥΣ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»...
ΓΙΑΤΙ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΣΤΑ 400 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΗΡΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ, ΟΣΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ (ΛΙΓΟΙ ΕΥΤΥΧΩΣ) ΕΧΑΝΑΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΥΚΟΛΑ ΕΞΙΣΛΑΜΙΖΟΝΤΑΝ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΝ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΙ, ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ… http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ...
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