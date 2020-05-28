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20200528 - La batalla de las mascarillas
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16 views • August 25, 2020
28 de mayo de 2020
Puntos a tratar:
1) ¿Fin inmediato del confinamiento? El des-confinamiento, ¿es la prolongación del error confinamiento y, por tanto, de sus malas consecuencias?
2) La batalla de las mascarillas: ABOGADOS: DENUNCIA INDEMNIZACIÓN POR LOS EFECTOS LESIVOS DEL USO DE LAS MASCARILLAS
3) Seguiremos con el tema “Ganar ahora la batalla de los tests”
4) Elementos preparativos para “Ganar pronto la decisiva batalla de la vacuna”
y 5) Desmontar la “Operación Coronavirus”!!!
Puntos a tratar:
1) ¿Fin inmediato del confinamiento? El des-confinamiento, ¿es la prolongación del error confinamiento y, por tanto, de sus malas consecuencias?
2) La batalla de las mascarillas: ABOGADOS: DENUNCIA INDEMNIZACIÓN POR LOS EFECTOS LESIVOS DEL USO DE LAS MASCARILLAS
3) Seguiremos con el tema “Ganar ahora la batalla de los tests”
4) Elementos preparativos para “Ganar pronto la decisiva batalla de la vacuna”
y 5) Desmontar la “Operación Coronavirus”!!!
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