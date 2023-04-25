España: vagos criticones y animalistas de salón

En España cada vez hay más vagos y vividores acostumbrándose a vivir el Paro, el Per (paro agrícola), ayudas y subvenciones varias. Y encima se permiten criticar a los que trabajan y dan el callo, que son los que pagan los impuestos de los que viven sin mover un dedo.

Y qué decir de los animalistas? Otros que viven de subvenciones, que encima de no tener ni idea de los animales como los ganaderos y la gente de campo que llevan generaciones en la España rural, además de perjudicar a los animales en su ignorancia, se permiten el lujo de acosarlos y denunciarlos constantemente, por lo que tienen que ir a juicio, perder tiempo y dinero, y encima, si no ganan el juicio, pagar multas injustas y desproporcionadas.

Te lo cuenta Feli, uno de los pocos ganaderos de ovejas en extensivo que resiste en el frente de batalla en el que se ha convertido el medio rural en España.

Extracto del video del canal de Youtube de Feli Martín Crespo https://youtu.be/FvTsGCPmU60