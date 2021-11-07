© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Krullenwappie doet een poging tot rijmen.
Follow
0
Share
Report
241 views • November 07, 2021
Hij heeft er vreselijk zijn best op gedaan maar echt lekker komt het toch niet uit de verf, deze rijm.
En hij doet nog wel zoveel moeite om een beetje artistiekerig uit de hoek te komen.
Niet gelukt krullenwappie, misschien zou je eens contact op kunnen nemen met wie wa wappie Gerard Mulder, kunnen jullie samen schrijven of misschien moet je je twijfelachtige carrière een extra zetje geven en ook gaan zingen, doe je samen leuk een duetje?
En hij doet nog wel zoveel moeite om een beetje artistiekerig uit de hoek te komen.
Niet gelukt krullenwappie, misschien zou je eens contact op kunnen nemen met wie wa wappie Gerard Mulder, kunnen jullie samen schrijven of misschien moet je je twijfelachtige carrière een extra zetje geven en ook gaan zingen, doe je samen leuk een duetje?
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.