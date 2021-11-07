Krullenwappie doet een poging tot rijmen.

Hij heeft er vreselijk zijn best op gedaan maar echt lekker komt het toch niet uit de verf, deze rijm.

En hij doet nog wel zoveel moeite om een beetje artistiekerig uit de hoek te komen.

Niet gelukt krullenwappie, misschien zou je eens contact op kunnen nemen met wie wa wappie Gerard Mulder, kunnen jullie samen schrijven of misschien moet je je twijfelachtige carrière een extra zetje geven en ook gaan zingen, doe je samen leuk een duetje?