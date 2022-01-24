💥.. Booom.. 💥 Onder voorbehoud van !️ Dat is enorm!!️

Wat gebeurt er op dit moment in Engeland!!️



Covid-19-fraude wordt nu strafrechtelijk onderzocht!!! Het bewijs waar jullie allemaal op hebben gewacht: de Chief Guard krijgt het bevel om alle locaties te sluiten als iemand zich verzet - hen arresteren, iedereen arresteren die misdaden tegen de menselijkheid heeft gepleegd die worden gegarandeerd door de Neurenberger wet, of het nu politici, overheidsfunctionarissen, reguliere media, media, politie, medisch personeel (artsen en verpleegkundigen) zijn - betekent ALLES!!! Als hij niet doet wat hem zojuist is opgedragen, wordt hij gearresteerd!!️