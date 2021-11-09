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Ο πρόεδρος της Bayer παραδέχεται ότι τα εμβόλια mRNA είναι Γονιδιακή Θεραπεία και ΟΧΙ εμβόλια
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322 views • November 09, 2021
Ο πρόεδρος της Bayer Pharmaceuticals παραδέχεται ότι τα εμβόλια mRNA είναι Κυτταρική και Γονιδιακή Θεραπεία και ότι το κοινό δεν θα είχε συμφωνήσει να τις πάρει αν δεν υπήρχε η πανδημία !
Stefan Oelrich, World Health Summit, 24/10/2021:
Επομένως, ως εταιρεία (Bayer) κάνουμε και εμείς αυτό το άλμα στην Κυτταρική και Γονιδιακή Θεραπεία που για μένα είναι ένα από αυτά παραδείγματα όπου πραγματικά θα κάνουμε τη διαφορά.
Ελπίζουμε να προχωρήσουμε μπροστά.
Υπάρχουν κάποια ... εν τέλει τα εμβόλια mRNA είναι ένα παράδειγμα αυτής της Kυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας.
Μ'αρέσει πάντα να λέω οτι αν είχαμε κάνει δημοσκόπηση πριν από δύο χρόνια στην κοινωνία με το ερώτημα: «Θα ήσασταν πρόθυμοι να λάβετε μια γονιδιακή ή μια κυτταρική θεραπεία με ένεση στο σώμα σας;»
Πιθανώς, θα είχαμε ποσοστό άρνησης 95% .
Επομένως θα πρέπει να ευχαριστήσουμε την ψευτοπανδημία διότι έχει επίσης ανοίξει τα μάτια πολλών ανθρώπων που δεν ήταν δυνατός πριν…
ΠΗΓΗ: https://oaskhths.blogspot.com/2021/11/bayer-pharmaceuticals-mrna.html
Stefan Oelrich, World Health Summit, 24/10/2021:
Επομένως, ως εταιρεία (Bayer) κάνουμε και εμείς αυτό το άλμα στην Κυτταρική και Γονιδιακή Θεραπεία που για μένα είναι ένα από αυτά παραδείγματα όπου πραγματικά θα κάνουμε τη διαφορά.
Ελπίζουμε να προχωρήσουμε μπροστά.
Υπάρχουν κάποια ... εν τέλει τα εμβόλια mRNA είναι ένα παράδειγμα αυτής της Kυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας.
Μ'αρέσει πάντα να λέω οτι αν είχαμε κάνει δημοσκόπηση πριν από δύο χρόνια στην κοινωνία με το ερώτημα: «Θα ήσασταν πρόθυμοι να λάβετε μια γονιδιακή ή μια κυτταρική θεραπεία με ένεση στο σώμα σας;»
Πιθανώς, θα είχαμε ποσοστό άρνησης 95% .
Επομένως θα πρέπει να ευχαριστήσουμε την ψευτοπανδημία διότι έχει επίσης ανοίξει τα μάτια πολλών ανθρώπων που δεν ήταν δυνατός πριν…
ΠΗΓΗ: https://oaskhths.blogspot.com/2021/11/bayer-pharmaceuticals-mrna.html
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