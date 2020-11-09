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Se syntoniser pour rebâtir un meilleur monde - CDL63 - Jean-Jacques Crevecoeur
luciole
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40 views • November 09, 2020
INFORMATIONS CONCERNANT LES SESSIONS DE SYNTONISATION ANNONCÉES :
— QUAND : Ces sessions ont lieu tous les mercredis et tous les samedis (à partir du Me 11 novembre) à 20 heures précises (Europe) - 14 heures précises (Québec) ;
— REPLAY : Comme le temps et l'espace n'existent pas, il vous sera toujours possible de vivre ces syntonisations en différé et d'en ressentir les mêmes bénéfices qu'en direct ;
— OÙ : Pour démarrer, ces sessions auront lieu sur la chaîne privée, dans l'onglet Syntonisation. Plus tard, elle pourra être suivie sur différentes plateformes simultanément ;
— DÉMARRAGE : La première session se tiendra le mercredi 11 novembre 2020 ;
— DURÉE : La durée de ces sessions est d'environ 30 minutes. La salle virtuelle est ouverte une dizaine de minutes avant le début. Les sessions commencent strictement à l'heure prévue ;
— FRAIS : La participation à ces sessions est évidemment gratuite ;
— INVITATION : Ces sessions sont ouvertes à tous. N'hésitez pas à inviter vos amis et connaissances en leur communiquant l'URL d'inscription de la chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
— CONTENU : Ces sessions ne sont reliées à aucune religion et à aucune mouvance spirituelle. Il s'agira simplement de se syntoniser à la vibration de notre Terre-Mère et de visualiser individuellement le futur auquel chacun aspire. D'une session à l'autre, nous aborderons un aspect différent de la vie en commun.

Conseils de navigation :
— vous pouvez toujours écouter en vitesse accélérée les vidéos de cette chaîne (en cliquant sur la petite roulette en bas à droite de la vidéo et en sélectionnant la vitesse désirée) ;
— vous pouvez télécharger toutes les vidéos en format haute résolution - HR.mp4 ou basse résolution - LR.mp4 (si vous avez une connexion lente) et en format audio - mp3 en cliquant sur les fichiers situés dans la colonne de gauche ;
— sur téléphone et sur tablette, les fichiers se trouvent tout en bas, sous les commentaires !

• INSCRIVEZ-VOUS sur FullLife Channel en cliquant sur https://www.fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
• INSCRIVEZ-VOUS sur ma chaîne YouTube de secours en cliquant sur https://youtube.com/user/jjcrevecoeur

Alors que cette crise montée de toutes pièces prend des tournures de plus en plus absurdes et liberticides, le temps est venu d'entrer dans la dimension spirituelle de notre mobilisation collective…

Quelques références pratiques :

— pour regarder l'expérience de synchronisation des 100 métronomes au complet (sans coupures) : https://youtu.be/suxu1bmPm2g (6'11'')
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous : https://www.youtube.com/user/jjcrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
— pour vous inscrire sur ma nouvelle chaîne publique sur FullLifeChannel.com : https://www.fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur

Publication de cette vidéo : lundi 9 novembre 2020 - Dernière mise à jour des fichiers : 8 novembre 2020
Keywords
eveilspiritualitesyntonisationterra materconnexion spirituelle
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