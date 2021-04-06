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Fittie oppergek Groen en lamlul Tinus!
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52 views • April 06, 2021
Het grappige van gekkies is dat ze altijd en overal wel ruzie met iemand hebben, de ene dag je maatje, de andere dag je grootste vijand.
Gisteren zagen we al op het prutsaccount van lamlul Tinus dat hij een akkefietje had met oppergek Groenendijk.
Het voordeel van oppergek Groenendijk is dat hij altijd alles filmt en het ook royaal over internet heen gooit.
Zodat we dus heerlijk nog even kunnen genieten van de leugens van lamlul Tinus.
En hopla, aangifte voor relschopper Tinus, dat kan er ook nog wel bij.
Gisteren zagen we al op het prutsaccount van lamlul Tinus dat hij een akkefietje had met oppergek Groenendijk.
Het voordeel van oppergek Groenendijk is dat hij altijd alles filmt en het ook royaal over internet heen gooit.
Zodat we dus heerlijk nog even kunnen genieten van de leugens van lamlul Tinus.
En hopla, aangifte voor relschopper Tinus, dat kan er ook nog wel bij.
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