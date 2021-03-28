BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Littérature / Essai | Comprendre l’époque, Alain Soral Part. 2/8
Le Vlogue
Le Vlogue
61 followers
Follow
0
Share
Report
31 views • March 28, 2021
« Dix ans que je me creuse la tête, malgré les menaces, les persécutions et les risques pour écrire une suite à Comprendre l’Empire, une suite qui ne soit pas une redite.
Dix ans que j’accumule les faits, les idées et que je cherche un plan. […] Dans Comprendre l’Empire, je partais de la Révolution française, de la succession Ancien Régime, République, de l’opposition Religion et Raison, y démontrant notamment tout ce que ce régime théocratique avait de raisonnable sur le plan pratique et tout ce que cette raison politique avait de fanatique et de déraisonnable dans les actes et les faits. J’y montrais aussi comment s’y déployait une logique, une logique politique de pouvoir et de domination…
Mais de domination au nom de quoi ?

C’est tellement évident, tellement devant nous et en nous, qu’on finit par ne plus le voir.
Cette nouvelle domination des uns sur les autres, de la démocratie républicaine sur la monarchie théocratique, puis même de la république démocratique sur la démocratie républicaine s’est faite au nom d’un nom magique, d’une idée parfaitement séductrice : l’égalité !
L’épopée moderniste, la grande idée, le concept au coeur de la dynamique du cycle c’est ça : le pouvoir au nom de l’égalité.
Et une égalité de plus en plus totale, soit, en bonne logique, de plus en plus formelle et abstraite, ce qui se traduit le plus souvent dans la pratique en absurdité, voire en son contraire !
Énorme paradoxe !
Le voilà le coup de génie qui embrasse toute l’époque, la suprême arnaque comme sortie de la tête même du diable : l’inégalité au nom de l’égalité ! »

Ainsi commence Comprendre l’Époque : pourquoi l’Égalité ? qui de la Tradition à Marx, de la logique formelle à la complexité du réel, de la parole du Christ à la loi du nombre et du Marché, nous fait cheminer jusqu’à ce futur qui se déploie sous nos yeux, entre surveillance de masse, censure et dictature à venir du grand reset.

Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/

Mon Linktree
https://linktr.ee/margueriterothe

GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe

Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
Keywords
religionculturepolitiquephilosophiesociologie
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
The Pentagon&#8217;s Desperate MOAB Plan: A Symbolic Attack That Won&#8217;t Win the War

The Pentagon’s Desperate MOAB Plan: A Symbolic Attack That Won’t Win the War

Mike Adams
Zelensky Says Ukraine Got No Warning Before Russian Strikes; Trump Denies Intel Cut-Off

Zelensky Says Ukraine Got No Warning Before Russian Strikes; Trump Denies Intel Cut-Off

Garrison Vance
The Vaccine Deception and the Medicine of Light

The Vaccine Deception and the Medicine of Light

Mike Adams
A prophecy for Kabul: Pakistan warns the Taliban that the militants it shelters may come for its throne

A prophecy for Kabul: Pakistan warns the Taliban that the militants it shelters may come for its throne

Lance D Johnson
The Age of Incompetence: We&#8217;re Now Living Through a Collapse of Reason

The Age of Incompetence: We’re Now Living Through a Collapse of Reason

Mike Adams
Zelensky cares more about his own power than the citizens he supposedly serves, using wartime as the perfect cover

Zelensky cares more about his own power than the citizens he supposedly serves, using wartime as the perfect cover

Lance D Johnson
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy