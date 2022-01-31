Falsul Pandemiei și adevăratul scop al carantinărilor – Venitul Unic Universal

Preluat de pe Telegram. | Distrugerea economiilor lumii are scopul sinistru de a automatiza întreaga Economie astfel încât, prin intermediul Inteligenței Artificiale și rețelei 5G, să îi transforme pe toți oamenii în șomeri!

Apoi, statul criminal, simulând empatia față de miliardele de șomeri, va introduce acest Venit Universal, cu condiția ca cei care vor putea beneficia de el să fie injectați cu “schema completă”.

Toate vaxxinurile anti-Covrig conțin nano-tehnologie, și foarte probabil și cele anti-gripale sau pt alte afecțiuni. Deja există plasturi, și pastile cu așa ceva, iar Klaus Schwab a declarat că “din 2022 totul se va umple de Hidrogel”, adică de nanotehnologia din vaccine!

Trebuie să rezistăm până la sfârșit, și poate prin mila Domnului, se va ajunge la un rezultat prin procesul din Germania împotriva Pfizer!