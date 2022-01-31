© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Falsul Pandemiei și adevăratul scop al carantinărilor – Venitul Unic Universal
Follow
0
Share
Report
55 views • January 31, 2022
Preluat de pe Telegram. | Distrugerea economiilor lumii are scopul sinistru de a automatiza întreaga Economie astfel încât, prin intermediul Inteligenței Artificiale și rețelei 5G, să îi transforme pe toți oamenii în șomeri!
Apoi, statul criminal, simulând empatia față de miliardele de șomeri, va introduce acest Venit Universal, cu condiția ca cei care vor putea beneficia de el să fie injectați cu “schema completă”.
Toate vaxxinurile anti-Covrig conțin nano-tehnologie, și foarte probabil și cele anti-gripale sau pt alte afecțiuni. Deja există plasturi, și pastile cu așa ceva, iar Klaus Schwab a declarat că “din 2022 totul se va umple de Hidrogel”, adică de nanotehnologia din vaccine!
Trebuie să rezistăm până la sfârșit, și poate prin mila Domnului, se va ajunge la un rezultat prin procesul din Germania împotriva Pfizer!
Apoi, statul criminal, simulând empatia față de miliardele de șomeri, va introduce acest Venit Universal, cu condiția ca cei care vor putea beneficia de el să fie injectați cu “schema completă”.
Toate vaxxinurile anti-Covrig conțin nano-tehnologie, și foarte probabil și cele anti-gripale sau pt alte afecțiuni. Deja există plasturi, și pastile cu așa ceva, iar Klaus Schwab a declarat că “din 2022 totul se va umple de Hidrogel”, adică de nanotehnologia din vaccine!
Trebuie să rezistăm până la sfârșit, și poate prin mila Domnului, se va ajunge la un rezultat prin procesul din Germania împotriva Pfizer!
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.