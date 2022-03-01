© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
PROJECT LOOKING GLASS: FROM THE MOUTHS OF THE WHISTLEBLOWERS - NOW YOU KNOW WHY THEY WANT US DEAD
Follow
4
Share
Report
1242 views • March 01, 2022
This is the best compilation of clips on Project Looking Glass you will find on the internet. The whistleblowers Bob Lazar, Dan Burisch, and Bill Wood will tell you from their own mouths what the project is and what it has been used for.
#lookingglass #projectlookingglass #whistleblowers #qanon #thegreatawakening #timeline2
Share this with everybody you know.
Here are links to the original video interviews where I pulled most of the information:
Original Bob Lazar Lecture - The Lazar Tape And Excerpts From The Government Bible - https://www.youtube.com/watch?v=C9_8DJY5UyY
UFO The Bob Lazar Interview (Full Documentary) - https://www.youtube.com/watch?v=igUMDICqTpQ
Bob Lazar Explains His Story | Joe Rogan - https://www.youtube.com/watch?v=9OpG0OLSygo
Joe Rogan Experience 1315 Bob Lazar and Jeremy Corbel - https://twitter.com/QouBou/status/1399828831737946112
Dan Burisch Project Camelot Part 1 - https://www.youtube.com/watch?v=G-fve5UKQbc
Dan Burisch Project Camelot Part 2 - https://www.youtube.com/watch?v=Nae5rx9jrLg
Project Camelot interviews Dan Burisch Part 3 - https://www.youtube.com/watch?v=ETuxy8IQSEk
Dan Burisch, Out from Under Majestic - https://www.youtube.com/watch?v=2A_X_D4i6lc
Dr. Dan Burisch on Stargates - https://www.youtube.com/watch?v=4lpEJqu285c
Bill Wood, Project Camelot: Converging Timelines and The Awakening - https://www.youtube.com/watch?v=8JKLndfUELU
Project Camelot; Bill Wood; Above & Beyond Project Looking Glass - Mandela Effect Explanation - https://www.youtube.com/watch?v=PGPqLX9XYbk
A great one where a whistleblower mentions Looking Glass, not featured in the video:
Former Aerospace Employee Reveals the Secrets of Project Red Light - https://www.youtube.com/watch?v=JW6cJuKDUsU
Mirror Source: SCIRY https://www.youtube.com/watch?v=61ZyGcD41iQ
__________________________________________________________
NATUROPATHIC DOCTOR EXPLAINS WHAT THE JABS ARE DOING *INVALUABLE INFORMATION - PLEASE LISTEN CLOSELY
https://www.bitchute.com/video/Wdr0TAT5cQti/
NASA ACKNOWLEDGES PLAN TO KILL OFF MANKIND IN 2001 DOCUMENT *IMPORTANT MESSAGE - PLEASE SHARE
https://www.bitchute.com/video/SpCUCaQrChFk/
BILLIONS ARE GOING TO DIE - WE ARE ABOUT TO SEE THE GREATEST GENOCIDE OF ALL TIME
https://www.bitchute.com/video/k8HPTkpAo2Nr/
PFIZER LEAK! TOO LATE TO SAVE ANYONE INJECTED WITH THE VACCINES! PLEASE SHARE
https://www.bitchute.com/video/78hMDiWNiVWN/
WHAT DOES THE SHOT DO TO HUMANITY? DR. CHRISTIANE NORTHRUP *IMPORTANT MESSAGE* PLEASE WATCH & SHARE https://www.bitchute.com/video/leVVs46uENzV/
BREAKING NEWS! EU PARLIAMENT OPPOSES VACCINE MANDATE AGENDA
https://www.bitchute.com/video/CbudjI761Btk/
SCIENTIST DISCOVERS HATCHING EGGS, PARASITES BIRTHED AFTER INJECTION
https://www.bitchute.com/video/KGpVUQp5KsOc/
THIS IS BILL GATES PLAN WITH HIS THIRD SHOT AND THIS IS HOW THEY WILL TAKE BILLIONS OUT!
https://www.bitchute.com/video/9Qxxnadxdw56/
WHY PEOPLE ARE LINING UP TO TAKE THE COVID DEATH JAB? - COMPLIANCE AND HUMAN SERVITUDE
https://www.bitchute.com/video/kSJQcBcTeqzh/
AWESOME DOCUMENTARY! COVIDLAND EXPOSING COVID-19, LOCKDOWN & BIG PHARMA
https://www.bitchute.com/video/DDWr2Y5d3yc2/
VETERANS DECLARE WAR ON BIDEN "I'VE GOT A BULLET FOR YOU" TO VACCINATION OR LOSE HEALTH CARE WARNING
https://www.bitchute.com/video/ubpxr2qbyfja/
HOW TO TALK TO THE BRAINWASHED "THE CULT OF SHALLOW" BY DR AMANDHA VOLLMER - PLEASE SHARE
https://www.bitchute.com/video/0ttLM0XgwyLW/
WARNING GRAPHIC - A REAL LOOK AT ORGAN HARVESTING DARK WEB BEHIND THE SCENES VIEW AT YOUR OWN RISK https://www.bitchute.com/video/dNzp9usgcFWl/
FRENCH BILLIONAIRE EXPOSES GLOBAL EVIL & CORRUPTION OF SHADOW GOVERNMENT THAT CREATED COVID-19 https://www.bitchute.com/video/0j51iGlzH84G/
BREAKING NEWS! SHADOW GOVERNMENT IS BEING TAKEN DOWN!! *IMPORTANT* MARIA ZACK & CHRISTOPHER JAMES https://www.bitchute.com/video/JmZ0mohbRoUC/
DR. VLADIMIR ZELENKO TAKES A BIG RISK BY TELLING ALL! THE BIGGEST GENOCIDE! - PLEASE WATCH & SHARE!!
https://www.bitchute.com/video/2ZtGwYzrSsbA/
DR. ROBERT MALONE, INVENTOR OF MRNA VACCINE SAYS FAUCI MAKING THIS WHOLE PANDEMIC THING UP AS HE GOES - "HE'S A LIAR" https://www.bitchute.com/video/qG6LA5NkoXtu/
SCIENTIST SHOWS VACCINE EFFECTS IN AUTOPSIES. DON'T BELIEVE IT? SEE FOR YOURSELF! https://www.bitchute.com/video/Pw7ViSc9Pswg/
DOCTORS WORLDWIDE WARNING AGAINST THE COVID-19 VACCINES! https://www.bitchute.com/video/5pnnhEcXQVx1/
FIRST U.S. LAB EXAMINES "VACCINE" VIALS, HORRIFIC FINDINGS REVEALED - DR. CARRIE MADEJ https://www.bitchute.com/video/G1VSKjaDOjvM/
____________________________________________________________________
COVID VACCINE DEATHS https://thecovidblog.com/category/vaccine-deaths/
VACCINE ADVERSE EVENTS https://1000covidstories.com/
VACCINE REPORT PDF https://www.stopworldcontrol.com/downloads/en/vaccines/vaccinereport.pdf
#lookingglass #projectlookingglass #whistleblowers #qanon #thegreatawakening #timeline2
Share this with everybody you know.
Here are links to the original video interviews where I pulled most of the information:
Original Bob Lazar Lecture - The Lazar Tape And Excerpts From The Government Bible - https://www.youtube.com/watch?v=C9_8DJY5UyY
UFO The Bob Lazar Interview (Full Documentary) - https://www.youtube.com/watch?v=igUMDICqTpQ
Bob Lazar Explains His Story | Joe Rogan - https://www.youtube.com/watch?v=9OpG0OLSygo
Joe Rogan Experience 1315 Bob Lazar and Jeremy Corbel - https://twitter.com/QouBou/status/1399828831737946112
Dan Burisch Project Camelot Part 1 - https://www.youtube.com/watch?v=G-fve5UKQbc
Dan Burisch Project Camelot Part 2 - https://www.youtube.com/watch?v=Nae5rx9jrLg
Project Camelot interviews Dan Burisch Part 3 - https://www.youtube.com/watch?v=ETuxy8IQSEk
Dan Burisch, Out from Under Majestic - https://www.youtube.com/watch?v=2A_X_D4i6lc
Dr. Dan Burisch on Stargates - https://www.youtube.com/watch?v=4lpEJqu285c
Bill Wood, Project Camelot: Converging Timelines and The Awakening - https://www.youtube.com/watch?v=8JKLndfUELU
Project Camelot; Bill Wood; Above & Beyond Project Looking Glass - Mandela Effect Explanation - https://www.youtube.com/watch?v=PGPqLX9XYbk
A great one where a whistleblower mentions Looking Glass, not featured in the video:
Former Aerospace Employee Reveals the Secrets of Project Red Light - https://www.youtube.com/watch?v=JW6cJuKDUsU
Mirror Source: SCIRY https://www.youtube.com/watch?v=61ZyGcD41iQ
__________________________________________________________
NATUROPATHIC DOCTOR EXPLAINS WHAT THE JABS ARE DOING *INVALUABLE INFORMATION - PLEASE LISTEN CLOSELY
https://www.bitchute.com/video/Wdr0TAT5cQti/
NASA ACKNOWLEDGES PLAN TO KILL OFF MANKIND IN 2001 DOCUMENT *IMPORTANT MESSAGE - PLEASE SHARE
https://www.bitchute.com/video/SpCUCaQrChFk/
BILLIONS ARE GOING TO DIE - WE ARE ABOUT TO SEE THE GREATEST GENOCIDE OF ALL TIME
https://www.bitchute.com/video/k8HPTkpAo2Nr/
PFIZER LEAK! TOO LATE TO SAVE ANYONE INJECTED WITH THE VACCINES! PLEASE SHARE
https://www.bitchute.com/video/78hMDiWNiVWN/
WHAT DOES THE SHOT DO TO HUMANITY? DR. CHRISTIANE NORTHRUP *IMPORTANT MESSAGE* PLEASE WATCH & SHARE https://www.bitchute.com/video/leVVs46uENzV/
BREAKING NEWS! EU PARLIAMENT OPPOSES VACCINE MANDATE AGENDA
https://www.bitchute.com/video/CbudjI761Btk/
SCIENTIST DISCOVERS HATCHING EGGS, PARASITES BIRTHED AFTER INJECTION
https://www.bitchute.com/video/KGpVUQp5KsOc/
THIS IS BILL GATES PLAN WITH HIS THIRD SHOT AND THIS IS HOW THEY WILL TAKE BILLIONS OUT!
https://www.bitchute.com/video/9Qxxnadxdw56/
WHY PEOPLE ARE LINING UP TO TAKE THE COVID DEATH JAB? - COMPLIANCE AND HUMAN SERVITUDE
https://www.bitchute.com/video/kSJQcBcTeqzh/
AWESOME DOCUMENTARY! COVIDLAND EXPOSING COVID-19, LOCKDOWN & BIG PHARMA
https://www.bitchute.com/video/DDWr2Y5d3yc2/
VETERANS DECLARE WAR ON BIDEN "I'VE GOT A BULLET FOR YOU" TO VACCINATION OR LOSE HEALTH CARE WARNING
https://www.bitchute.com/video/ubpxr2qbyfja/
HOW TO TALK TO THE BRAINWASHED "THE CULT OF SHALLOW" BY DR AMANDHA VOLLMER - PLEASE SHARE
https://www.bitchute.com/video/0ttLM0XgwyLW/
WARNING GRAPHIC - A REAL LOOK AT ORGAN HARVESTING DARK WEB BEHIND THE SCENES VIEW AT YOUR OWN RISK https://www.bitchute.com/video/dNzp9usgcFWl/
FRENCH BILLIONAIRE EXPOSES GLOBAL EVIL & CORRUPTION OF SHADOW GOVERNMENT THAT CREATED COVID-19 https://www.bitchute.com/video/0j51iGlzH84G/
BREAKING NEWS! SHADOW GOVERNMENT IS BEING TAKEN DOWN!! *IMPORTANT* MARIA ZACK & CHRISTOPHER JAMES https://www.bitchute.com/video/JmZ0mohbRoUC/
DR. VLADIMIR ZELENKO TAKES A BIG RISK BY TELLING ALL! THE BIGGEST GENOCIDE! - PLEASE WATCH & SHARE!!
https://www.bitchute.com/video/2ZtGwYzrSsbA/
DR. ROBERT MALONE, INVENTOR OF MRNA VACCINE SAYS FAUCI MAKING THIS WHOLE PANDEMIC THING UP AS HE GOES - "HE'S A LIAR" https://www.bitchute.com/video/qG6LA5NkoXtu/
SCIENTIST SHOWS VACCINE EFFECTS IN AUTOPSIES. DON'T BELIEVE IT? SEE FOR YOURSELF! https://www.bitchute.com/video/Pw7ViSc9Pswg/
DOCTORS WORLDWIDE WARNING AGAINST THE COVID-19 VACCINES! https://www.bitchute.com/video/5pnnhEcXQVx1/
FIRST U.S. LAB EXAMINES "VACCINE" VIALS, HORRIFIC FINDINGS REVEALED - DR. CARRIE MADEJ https://www.bitchute.com/video/G1VSKjaDOjvM/
____________________________________________________________________
COVID VACCINE DEATHS https://thecovidblog.com/category/vaccine-deaths/
VACCINE ADVERSE EVENTS https://1000covidstories.com/
VACCINE REPORT PDF https://www.stopworldcontrol.com/downloads/en/vaccines/vaccinereport.pdf
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.