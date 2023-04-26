Στατιστικά αδύνατη έξαρση αιφνίδιων θανάτων στο υγιέστερο τμήμα του αμερικανικού πληθυσμού παράλληλα με έξαρση των αναπηριών, σύμφωνα με δεδομένα κυρίως ιδιωτικών ασφαλιστικών των Η.Π.Α.

Καθώς αμερικανικές ασφαλιστικές εταιρείες είχαν τεράστιες αυξήσεις στις πληρωμές για θανάτους και αναπηρίες, ερευνήθηκαν δεδομένα κυρίως ιδιωτικών ασφαλιστικών, οι οποίες εστιάζουν στο να πωλούν ομαδικά συμβόλαια ζωής σε μεγάλες εταιρείες του Fortune 500 (πρόκειται για την λίστα με τις 500 μεγαλύτερες σε τζίρο αμερικανικές εταιρείες), επειδή δεν χρειάζεται σχεδόν ποτέ να πληρώσουν αποζημιώσεις. Οι εργαζόμενοι σε αυτές τις εταιρείες τείνουν να έχουν καλή υγεία, με τα στοιχεία του κλάδου να δείχνουν ότι οι κάτοχοι ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής έχουν το 1/3 του ποσοστού θνησιμότητας του γενικού πληθυσμού των Η.Π.Α. Τα ποσοστά θανάτου ήταν ανέκαθεν εξαιρετικά προβλέψιμα γι' αυτήν την ομάδα - μέχρι το 2021.

Η έκθεση που κυκλοφόρησε από την Society of Actuaries¹ διαπίστωσε για την ομάδα αυτή εκτόξευση της θνησιμότητας της τάξης του 40% ή και περισσότερο εκείνο το έτος.

«Μια στατιστικά αδύνατη έξαρση αιφνίδιων θανάτων συνέβη στο πιο υγιές τμήμα του πληθυσμού και συνέβη παράλληλα με μια έξαρση των αναπηριών (γι' αυτό υπάρχουν τώρα ελλείψεις εργατικού δυναμικού».²

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https://archive.is/Eg5Dt



¹ Διεθνής επαγγελματικός οργανισμός αναλογιστών οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες που αναλύουν τον οικονομικό αντίκτυπο των κινδύνων σε επιχειρήσεις όπως ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία κλπ.

Η έκθεση: https://www.soa.org/4a368a/globalassets/assets/files/resources/research-report/2022/group-life-covid-19-mortality-03-2022-report.pdf

² https://archive.is/qJSGP#selection-581.160-589.50

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