The Corbett Report: Conoce a Carroll Quigley (y a los que CONSPIRAN en contra tuyo)

Subtitulado al español por FLC @ Frotando la Costumbre.



Episodio 58 del podcast del 2008 de The Corbett Report.

Retransmitido en forma de video durante el 2021 por James Corbett.



Este ensayo de Corbett puede que sea revelador para muchos tanto por su revisionismo histórico como por la actualidad de su mensaje. La propaganda se ha encargado de relegar a la conveniente sombra cualquier indicio de conspiración y, tal como Allen Dulles quería, deslegitimar cualquier argumentación en favor de su existencia. Algo que muchas veces se sostiene por otras verdades: no todos los análisis son certeros o rigurosos; tampoco toda conspiración es realista. Sin embargo, son muchas las que sí lo son y no podrán ocultarse nunca. La masa crítica crece. En cambio, los intereses de la propaganda, protectivos para el poder real en las sombras, seguirán apuntando contra todo aquel que se sirva de esta mirada de la Historia, incluso sostenida con documentación fidedigna y registros escritos y orales, como los del ponderado y elitista profesor de historia Carroll Quigley, mentor de Bill Clinton. Quigley expuso la verdad incómoda: existe una trama globalista en manos de sociedades secretas. Efectivamente, en el mundo en el que caminamos, dormimos, mientras trabajamos y nos enamoramos, un grupo de intereses psicópatas con una agenda definida de control y gobierno mundial, conspira en desmedro nuestro. La Historia no ha actualizado sus programas. Jamás lo hará.



Hoy con más fuerza y urgencia que nunca, ante la instauración totalitaria de la biopolítica de Estado con la excusa de la peste, se torna esencial comprender mejor el entramado geopolítico y no andar a tientas.