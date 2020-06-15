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Alman Resmi Yetkilinin Basına Sızdırdığı "KORONA İÇİN VERİLMİŞ YANLIŞ ALARM" Sonucu Çıkan Rapor
Corona Gerçeği
Corona Gerçeği
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13 views • June 15, 2020
TÜRKÇE SESLENDİRMELİ
İçişleri bakanlığından sızan ve hakim korona söylemine uymayan rapor sonrası Almanya’nın federal hükümeti ve anaakım medya hasar kontrolü çalışmalarına girişmiş bulunuyor.
Rapordan önemli satırbaşları şöyle:

● Covid-19’un tehlike düzeyi söylenenin altında kalmıştır: Yeni virüsün yarattığı tehlike muhtemelen hiçbir noktada normalin dışında yahut üzerinde bir seviyede olmamıştır.
● İstatistiksel olarak bakıldığında koronadan ölenler esas itibariyle, hayatlarının sonuna eriştikleri ve bedenleri sıradan gündelik stres faktörlerini (şu anda dolaşımda olan 150 civarı virüs de bunlara dahildir) kaldıramayacak denli zayıf düşmüş olduğu için bu sene zaten ömürlerini tamamlayacak olanlardan oluşmaktadır.
● Tüm dünyada, yılın 1 çeyreğinde Covid-19’a bağlı oluşan ölüm toplamı 250.000’i aşmazken, 2017/18 influenza [grip] dalgasında toplam 1,5 milyon ölüm [25.100’ü Almanya’dadır] kaydedilmiştir.
● Tehlikenin diğer virüslere kıyasla daha yüksek olmadığı açıktır. Bunun yanlış alarmdan öte bir şey olduğunu gösterir kanıt bulunmamaktadır.
● Kendimize yapabileceğimiz özeleştiri şu olabilir: Korona krizi esnasında Devlet, en büyük Yalan Haber üreticilerinden biri olarak kendini ispatlamış bulunmaktadır.

Buraya kadar her şey kötü zaten, daha da kötüye gidiyor.

Raporda, “Korona için alınan tedbirlerin yaşattığı çok yönlü ve ağır sonuçlar” sıralanıyor ve bunlar, “vahim” olarak nitelendiriliyor. Devletin yürürlüğe koyduğu Korona tedbirleri yüzünden, virüsün öldürdüğünde daha fazla insan ölüyor.

Nedeni de tam skandal:
Koronaya odaklanmış Alman sağlık sistemi, Korona hastası olmayan vatandaşların hayati önem arz eden ameliyatlarını yahut tedavilerini öteliyor, erteliyor yahut sayıca daha azını sağlıyor.

Haberin Devamı
https://www.coronagercegi.com/post/sizan-belge
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Kaynak:
German Official Leaks Report Denouncing Corona as ‘A Global False Alarm’
https://www.strategic-culture.org/news/2020/05/29/german-official-leaks-report-denouncing-corona-as-global-false-alarm/

Alman Resmi Yetkili Korona İçin Dünya Çapında Verilmiş Yanlış Alarm Eleştirisini Getiren Raporu Basına Sızdırdı - VitaminGiller
https://vitamingiller.com/alman-resmi-yetkili-korona-icin-dunya-capinda-verilmis-yanlis-alarm-elestirisini-getiren-raporu-basina-sizdirdi/
Keywords
viruscorona19doktorcovid-19covidkoronayalangercekkovidkovid-19hastaneturkcealmanyaraporbelge
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