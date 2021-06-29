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Oppergek Groenendijk en de eindmusical
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360 views • June 29, 2021
Ach, oppergek Groenendijk. Het moet ook allemaal niet makkelijk zijn als de waarheid weer eens keihard in je gezicht lacht.
Gekkie Groenendijk is zijn baan als leraar kwijt en kan dus ook niet meer genieten van de eindmusical. Dat steekt natuurlijk enorm en dat niet alleen, gekkie Groenendijk werd indertijd verboden om bij de eindmusical van zijn eigen kinderen te zijn. Die eindmusical ligt al met al nogal gevoelig bij hem.
Gefrustreerd los op Jeugdzorg, hij pakt er wat handboeien bij (die hij waarschijnlijk nog in de aanslag heeft na zijn SM sessie --->LINK! https://www.brighteon.com/374330ca-71ae-421c-8d00-ddfc2309bb95) en briest dat deze instelling opgesloten moet worden!De eindmusicals blijken waanzin te zijn, Mind Control! Want het corona hoax verhaal wordt zelfs bij de kinderen door de strot geduwd door middel van de eindmusical.
Een verhaaltje zoals alleen Groenendijk ze kan verzinnen: Jaap verwissel en zijn gouden injectiespuit.
Groenendijk zingt, Groenendijk maakt zich kwaad, gaat er bijna van spugen en noemt de heer Van Dissel een moordenaar.
Al met al wordt het weer meer dan duidelijk waarom 'papa Erik' zijn kinderen niet meer mag zien.
Bestaat er toch nog gerechtigheid.
Gekkie Groenendijk is zijn baan als leraar kwijt en kan dus ook niet meer genieten van de eindmusical. Dat steekt natuurlijk enorm en dat niet alleen, gekkie Groenendijk werd indertijd verboden om bij de eindmusical van zijn eigen kinderen te zijn. Die eindmusical ligt al met al nogal gevoelig bij hem.
Gefrustreerd los op Jeugdzorg, hij pakt er wat handboeien bij (die hij waarschijnlijk nog in de aanslag heeft na zijn SM sessie --->LINK! https://www.brighteon.com/374330ca-71ae-421c-8d00-ddfc2309bb95) en briest dat deze instelling opgesloten moet worden!De eindmusicals blijken waanzin te zijn, Mind Control! Want het corona hoax verhaal wordt zelfs bij de kinderen door de strot geduwd door middel van de eindmusical.
Een verhaaltje zoals alleen Groenendijk ze kan verzinnen: Jaap verwissel en zijn gouden injectiespuit.
Groenendijk zingt, Groenendijk maakt zich kwaad, gaat er bijna van spugen en noemt de heer Van Dissel een moordenaar.
Al met al wordt het weer meer dan duidelijk waarom 'papa Erik' zijn kinderen niet meer mag zien.
Bestaat er toch nog gerechtigheid.
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