08.10.2022 Кому Байден готов выделять по 1.5 млрд. долларов ежемесячно?!? (Выпуск №254. Часть 1)

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01:20 https://www.youtube.com/watch?v=DKLpIHLhjZE
ЖДАНОВ: ВСУ прорвали фронт на Херсонском направлении — они двигаются к Новой Каховке
06:33 https://www.youtube.com/watch?v=qK9dLKnmfLw
«Сегодня»: 1 октября 2022 года. 16:00 | Новости на НТВ
https://www.youtube.com/watch?v=SW-W8TaCI4I
Главные новости от Жданова за 2 октября: позитив с фронта и переполох в Крыму
https://www.youtube.com/watch?v=gqcHNM_oWqI
217 сутки войны: карта боевых действий
11:56 https://www.youtube.com/watch?v=ppCUHPgugiE&list=PLZRzGMxgbpLtOMMvwwHe7INfJUM-cPNF3&index=11
Великая Война. 11 Серия. Операция Багратион. StarMedia. Babich-Design
13:57 https://www.youtube.com/watch?v=qjrc1HR8m8I
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ О СОБЫТИЯХ ВОВ "Великая война" 5 часть, РУССКИЕ ФИЛЬМЫ, ВОЕННОЕ КИНО
16:50 https://www.youtube.com/watch?v=qjrc1HR8m8I
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ О СОБЫТИЯХ ВОВ "Великая война" 5 часть, РУССКИЕ ФИЛЬМЫ, ВОЕННОЕ КИНО
https://www.youtube.com/watch?v=Y3arp5cnvMg
САМОЕ ЛУЧШЕЕ И ДОСТОВЕРНОЕ КИНО, СНЯТОЕ НА ТЕМУ ВОВ! Великая война. Серии 13 — 16
20:22 https://www.youtube.com/watch?v=XlVGi3rvNmo
Победы Русского Оружия. Важнейшие победы СССР в Отечественной войне
22:09 https://www.youtube.com/watch?v=Y3arp5cnvMg
САМОЕ ЛУЧШЕЕ И ДОСТОВЕРНОЕ КИНО, СНЯТОЕ НА ТЕМУ ВОВ! Великая война. Серии 13 – 16
26:18 https://www.youtube.com/watch?v=cVi800EqK_I
Житие преп. ПАИСИЯ СВЯТОГОРЦА часть2 #аудиокнига
30:22 https://www.youtube.com/watch?v=qjrc1HR8m8I
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ О СОБЫТИЯХ ВОВ "Великая война" 5 часть, РУССКИЕ ФИЛЬМЫ, ВОЕННОЕ КИНО
47:19 https://www.youtube.com/watch?v=DKLpIHLhjZE
ЖДАНОВ: ВСУ прорвали фронт на Херсонском направлении — они двигаются к Новой Каховке
50:46 https://www.youtube.com/watch?v=uUBrWF13XDA
О мобилизации в РФ. Иеродиакон Киприан.
54:22 https://www.youtube.com/watch?v=9KOgA999TyU
Патриарх Кирилл: общая мобилизация поможет полному примирению народов России и Украины
1:03:12 https://www.brighteon.com/38d37fe6-1f4f-40d0-b30d-d678ec9228cc
ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ В ПАТРИАРШЕЙ РЕЗИДЕНЦИИ
1:14:01 https://www.youtube.com/watch?v=gQKR2FLYjr8
Стрелков-Гиркин : О Событиях на фронте
1:17:26 https://www.youtube.com/watch?v=2HwXMI6ARmQ
Битва за Москву. Все серии подряд. StarMedia. Babich-Design. Документальный фильм
11:22:56 https://www.youtube.com/watch?v=TtN9uen7OdM
Успехи на фронте и победы на международной арене – анализ от Жданова
1:32:31 https://www.youtube.com/watch?v=cVi800EqK_I
Житие преп. ПАИСИЯ СВЯТОГОРЦА часть2 #аудиокнига
2:18:08 https://www.youtube.com/watch?v=vhDBmvXp9f0&t=17204s
Житие преп. ПАИСИЯ СВЯТОГОРЦА часть1 #аудиокнига