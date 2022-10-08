08.10.2022 Кому Байден готов выделять по 1.5 млрд. долларов ежемесячно?!? (Выпуск №254. Часть 1)

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01:20 https://www.youtube.com/watch?v=DKLpIHLhjZE

ЖДАНОВ: ВСУ прорвали фронт на Херсонском направлении — они двигаются к Новой Каховке

06:33 https://www.youtube.com/watch?v=qK9dLKnmfLw

«Сегодня»: 1 октября 2022 года. 16:00 | Новости на НТВ

https://www.youtube.com/watch?v=SW-W8TaCI4I

Главные новости от Жданова за 2 октября: позитив с фронта и переполох в Крыму

https://www.youtube.com/watch?v=gqcHNM_oWqI

217 сутки войны: карта боевых действий

11:56 https://www.youtube.com/watch?v=ppCUHPgugiE&list=PLZRzGMxgbpLtOMMvwwHe7INfJUM-cPNF3&index=11

Великая Война. 11 Серия. Операция Багратион. StarMedia. Babich-Design

13:57 https://www.youtube.com/watch?v=qjrc1HR8m8I

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ О СОБЫТИЯХ ВОВ "Великая война" 5 часть, РУССКИЕ ФИЛЬМЫ, ВОЕННОЕ КИНО

16:50 https://www.youtube.com/watch?v=qjrc1HR8m8I

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ О СОБЫТИЯХ ВОВ "Великая война" 5 часть, РУССКИЕ ФИЛЬМЫ, ВОЕННОЕ КИНО

https://www.youtube.com/watch?v=Y3arp5cnvMg

САМОЕ ЛУЧШЕЕ И ДОСТОВЕРНОЕ КИНО, СНЯТОЕ НА ТЕМУ ВОВ! Великая война. Серии 13 — 16

20:22 https://www.youtube.com/watch?v=XlVGi3rvNmo

Победы Русского Оружия. Важнейшие победы СССР в Отечественной войне

22:09 https://www.youtube.com/watch?v=Y3arp5cnvMg

САМОЕ ЛУЧШЕЕ И ДОСТОВЕРНОЕ КИНО, СНЯТОЕ НА ТЕМУ ВОВ! Великая война. Серии 13 – 16

26:18 https://www.youtube.com/watch?v=cVi800EqK_I

Житие преп. ПАИСИЯ СВЯТОГОРЦА часть2 #аудиокнига

30:22 https://www.youtube.com/watch?v=qjrc1HR8m8I

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ О СОБЫТИЯХ ВОВ "Великая война" 5 часть, РУССКИЕ ФИЛЬМЫ, ВОЕННОЕ КИНО

47:19 https://www.youtube.com/watch?v=DKLpIHLhjZE

ЖДАНОВ: ВСУ прорвали фронт на Херсонском направлении — они двигаются к Новой Каховке

50:46 https://www.youtube.com/watch?v=uUBrWF13XDA

О мобилизации в РФ. Иеродиакон Киприан.

54:22 https://www.youtube.com/watch?v=9KOgA999TyU

Патриарх Кирилл: общая мобилизация поможет полному примирению народов России и Украины

1:03:12 https://www.brighteon.com/38d37fe6-1f4f-40d0-b30d-d678ec9228cc

ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ В ПАТРИАРШЕЙ РЕЗИДЕНЦИИ

1:14:01 https://www.youtube.com/watch?v=gQKR2FLYjr8

Стрелков-Гиркин : О Событиях на фронте

1:17:26 https://www.youtube.com/watch?v=2HwXMI6ARmQ

Битва за Москву. Все серии подряд. StarMedia. Babich-Design. Документальный фильм

11:22:56 https://www.youtube.com/watch?v=TtN9uen7OdM

Успехи на фронте и победы на международной арене – анализ от Жданова

1:32:31 https://www.youtube.com/watch?v=cVi800EqK_I

Житие преп. ПАИСИЯ СВЯТОГОРЦА часть2 #аудиокнига

2:18:08 https://www.youtube.com/watch?v=vhDBmvXp9f0&t=17204s

Житие преп. ПАИСИЯ СВЯТОГОРЦА часть1 #аудиокнига