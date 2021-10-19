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Québec Élections 2022 - On Dompe François Legault dans les Vidanges
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30 views • October 19, 2021
moins que ça vous interesse de plonger tête première dans le Grand Reset, de rester confinés chez vous at vitam eternam, d'avoir un masque dans face pour le reste de vos jours ou que ça vous tente de devenir végétarien, de devenir communiste, de baisser votre niveau de vie au stade de simple subsistance pour sauver la planète des changements climatiques et d'être un "guinea pig" pour Big Pharma il est impératif que le Québec se débarasse de François Legault au plus sacrant! En 2022 on dompe Legault dans les vidanges.
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