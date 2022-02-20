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Свидетельство вакцинированного. Что прививки это обман. Поэтому стойте на своём!
«... Сейчас будут произходить очень печальные события в мире. И тут нужна выдержка, сила воли, уверенность и, естественно, Знание о Спасительнице-Софии. Всем необходимо донести то, что Матерь Мира — на Земле. И Эта Сила — Монолит, Щит от Антихриста! И Воинству Света пора пробуждаться!» ( https://youtu.be/PCLUMRSeMoU ).
Следующий план Б — ВОЙНА! Поэтому и снимают карантины! Ведь план по 70% прививанию-уничтожению достигнут. Сейчас всё равно будет якобы «новая мутация», на самом деле цитокиновый шторм у тех, кто прибился уколом. При введении «Военных положений» и якобы «новой инфекции» — начнётся принудительная вакцинация-чипизация ещё не уколотых! Тёмные будут пытаться уничтожить остальных, кто отверг «метку». Поэтому необходима Энергетическая Высшая Защита! БАЖЕНственная, Духовная Световая и Провидническая!
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Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
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Архив Сайта https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Представлена для скачивания архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет).
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