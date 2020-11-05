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Dr Astrid Stuckelberger: "Ce que vous devez savoir" - Ema Krusi
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79 views • November 05, 2020
14 oct. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=mFNSYAUntsw
Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
Vous souvenez-vous de ce que vous faisiez le jour où l’on vous a dit: demain, tu seras confiné ? Un virus dévastateur est parmi nous, il fera des millions de morts selon les prévisions de l’Imperial College de Londres et il n’y a pas de remède.
Vous souvenez-vous que ces prévisions se sont avérées fausses ?
Dans cette vidéo, j’avais envie de poser des questions à une experte en santé publique, une personne qui avait travaillé avec les plus grosses institutions mondiales. Elle nous parlera de l’isolation du virus, des tests PCR, des cycles d’amplification, des réglementations internationales bafouées, du vaccin…
👉Dr Astrid Stuckelberger :
https://www.astridstuckelberger.com/bio/
👉Dr Astrid Stuckelberger dans le prochain film de Pierre Barnérias, HOLD UP
https://tprod.fr/project/hold-up/
⚡️SOCIAL MEDIAS EMA KRUSI⚡️
✅Facebook Page https://www.facebook.com/Ema-Krusi-113066233774014
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***************************************
Notes du Dr Astrid Stuckelberger
MES ARTICLES SUR COVID
Article scientifique en anglais à downloader
Stuckelberger A, Urbina M. “WHO International Health Regulations (IHR) vs COVID-19 Uncertainty”
Acta Bio Med [Internet]. 2020May11 [cited 2020Oct.14];91(2):113-7. Available from: https://www.mattioli1885journals.com/index.php/actabiomedica/article/view/9626
Revue de la Société vaudoise de médecine – Courrier des Médecins vaudois CMV – juin 2020
https://www.svmed.ch/svm/wp-content/uploads/2020/06/cmv-3-juin-2020-final-04.pdf
voir page 32 : Article Dr Astrid Stuckelberger « Age chronologique vs Âge biologique? »
SITES AVEC RAPPORTS DE DONNES STATISTIQUES
SUISSE : Bulletins de l’OFSP Office fédéral de la santé publique
Rapports hebdomadaires sur la situation du Coronavirus A regarder et comparer : le nombre de décès (+-95% depuis le pic de mars) versus l’augmentation des tests imposés par le gouvernement qui est appelé « CAS » et qui incluent à 99% des personnes qui ni malades, ni contagieuses ni porteuses d’un virus pathogène. Ces personnes ont simplement été testées positives avec un tests PCR à amplification de cycle allant jusqu’à 40-45, donc incluant un pourcentage TRES élevé de « FAUX POSITIFS ». Si vous avez des symptômes de grippes, allez voir un médecin et faite le vrai test avec cycle d’amplification à 25-30 maximum.
en français et en allemandhttps://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/aktuell/news/bag-bulletin.html
France : Rapports de l’Inserm Information Coronavirus
en françaishttps://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/coronavirus-sars-cov-et-mers-cov
Dr Pierre Zürcher, Médecin et Président de Santé Suisse
– points sur la situation et recommandations
Site « Santé Suisse » avec information recommandations à la population et lettre aux parlementaires dénonçant les faux tests, interprétations biaisées, et des mesures politiques non appropriées et illégales
en français et en allemandhttp://www.ass-vgs.ch/fr/
Prof. Beda Stadler, expert mondial d’immunologie, biologiste et professeur émérite, ancien directeur de l'institut d'immunologie médicale de l'Université de Berne Excellent article sur les tests, l’immunologie, les faux et vrai positifs
Titre : “Why Everyone Was Wrong “en anglais
https://www.worldhealth.net/news/why-everyone-was-wrong
Dr Mike Yeadon, ancien directeur scientifique de Pfizer Titre: « La « 2ème vague » a été truquée lors de Tests Covid faussement positifs, « La Pandémie est terminée » dans plusieurs journaux français dans le monde, non sponsorisés par l’industrie du vaccin ou des médicaments :
En français (nombreux articles de journaux sur les sites en allemand et en anglais)
* http://www.profession-gendarme.com/lancien-directeur-scientifique-de-pfizer-declare-que-la-deuxieme-vague-a-ete-truquee-lors-de-tests-covid-faussement-positifs/
* https://profidecatholica.com/2020/09/24/le-directeur-scientifique-de-pfizer-declare-que-la-deuxieme-vague-a-ete-truquee-lors-de-tests-covid-faussement-positifs-la-pandemie-est-terminee/
Dr Mike Yeadon, former Chief Scientist at Pfizer
Published on 20th September 2020 in English
Titre: « Lies, Damned Lies and Health Statistics – the Deadly Danger of False Positives »
https://lockdownsceptics.org/lies-damned-lies-and-health-statistics-the-deadly-danger-of-false-positives/
CDC Documents 13 July 2020 Titre: "No Quantified Virus Isolates Of The 2019-nCoV are Currently Available : documents et explications en anglais dans le The Washington Standard
https://thewashingtonstandard.com/cdc-documents-no-quantified-virus-isolates-of-the-2019-ncov-are-currently-available/
Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
Vous souvenez-vous de ce que vous faisiez le jour où l’on vous a dit: demain, tu seras confiné ? Un virus dévastateur est parmi nous, il fera des millions de morts selon les prévisions de l’Imperial College de Londres et il n’y a pas de remède.
Vous souvenez-vous que ces prévisions se sont avérées fausses ?
Dans cette vidéo, j’avais envie de poser des questions à une experte en santé publique, une personne qui avait travaillé avec les plus grosses institutions mondiales. Elle nous parlera de l’isolation du virus, des tests PCR, des cycles d’amplification, des réglementations internationales bafouées, du vaccin…
👉Dr Astrid Stuckelberger :
https://www.astridstuckelberger.com/bio/
👉Dr Astrid Stuckelberger dans le prochain film de Pierre Barnérias, HOLD UP
https://tprod.fr/project/hold-up/
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Notes du Dr Astrid Stuckelberger
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Stuckelberger A, Urbina M. “WHO International Health Regulations (IHR) vs COVID-19 Uncertainty”
Acta Bio Med [Internet]. 2020May11 [cited 2020Oct.14];91(2):113-7. Available from: https://www.mattioli1885journals.com/index.php/actabiomedica/article/view/9626
Revue de la Société vaudoise de médecine – Courrier des Médecins vaudois CMV – juin 2020
https://www.svmed.ch/svm/wp-content/uploads/2020/06/cmv-3-juin-2020-final-04.pdf
voir page 32 : Article Dr Astrid Stuckelberger « Age chronologique vs Âge biologique? »
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SUISSE : Bulletins de l’OFSP Office fédéral de la santé publique
Rapports hebdomadaires sur la situation du Coronavirus A regarder et comparer : le nombre de décès (+-95% depuis le pic de mars) versus l’augmentation des tests imposés par le gouvernement qui est appelé « CAS » et qui incluent à 99% des personnes qui ni malades, ni contagieuses ni porteuses d’un virus pathogène. Ces personnes ont simplement été testées positives avec un tests PCR à amplification de cycle allant jusqu’à 40-45, donc incluant un pourcentage TRES élevé de « FAUX POSITIFS ». Si vous avez des symptômes de grippes, allez voir un médecin et faite le vrai test avec cycle d’amplification à 25-30 maximum.
en français et en allemandhttps://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/aktuell/news/bag-bulletin.html
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en françaishttps://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/coronavirus-sars-cov-et-mers-cov
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en français et en allemandhttp://www.ass-vgs.ch/fr/
Prof. Beda Stadler, expert mondial d’immunologie, biologiste et professeur émérite, ancien directeur de l'institut d'immunologie médicale de l'Université de Berne Excellent article sur les tests, l’immunologie, les faux et vrai positifs
Titre : “Why Everyone Was Wrong “en anglais
https://www.worldhealth.net/news/why-everyone-was-wrong
Dr Mike Yeadon, ancien directeur scientifique de Pfizer Titre: « La « 2ème vague » a été truquée lors de Tests Covid faussement positifs, « La Pandémie est terminée » dans plusieurs journaux français dans le monde, non sponsorisés par l’industrie du vaccin ou des médicaments :
En français (nombreux articles de journaux sur les sites en allemand et en anglais)
* http://www.profession-gendarme.com/lancien-directeur-scientifique-de-pfizer-declare-que-la-deuxieme-vague-a-ete-truquee-lors-de-tests-covid-faussement-positifs/
* https://profidecatholica.com/2020/09/24/le-directeur-scientifique-de-pfizer-declare-que-la-deuxieme-vague-a-ete-truquee-lors-de-tests-covid-faussement-positifs-la-pandemie-est-terminee/
Dr Mike Yeadon, former Chief Scientist at Pfizer
Published on 20th September 2020 in English
Titre: « Lies, Damned Lies and Health Statistics – the Deadly Danger of False Positives »
https://lockdownsceptics.org/lies-damned-lies-and-health-statistics-the-deadly-danger-of-false-positives/
CDC Documents 13 July 2020 Titre: "No Quantified Virus Isolates Of The 2019-nCoV are Currently Available : documents et explications en anglais dans le The Washington Standard
https://thewashingtonstandard.com/cdc-documents-no-quantified-virus-isolates-of-the-2019-ncov-are-currently-available/
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