La congrégation des Missionnaires de la Charité, fondée par Mère Teresa en Inde, ne pourra plus recevoir de subventions internationales jusqu’à nouvel ordre.

Rappel des faits :En 2018, le public apprenait que :« L'organisation des Missionnaires de la charité, fondée par Mère Teresa en Inde en 1950, est désormais visée par une enquête pour trafic d’enfants. Le scandale a éclaté lorsqu’un couple a révélé avoir dû payer pour adopter un nourrisson. Des centaines de bébés auraient ainsi pu être vendus ces trois dernières années par ces centres. »Source :Aujourd’hui, décembre 2021, l’information suivante est tombée :« Le ministre de l’intérieur indien a annoncé, le 25 décembre, la suspension de la licence permettant à la congrégation religieuse fondée par Mère Teresa de recevoir des subventions de pays étrangers. Une décision qui s’inscrit dans une politique de méfiance envers les ONG internationales et la minorité chrétienne du pays. »Source :Par ailleurs, il faut se souvenir que Mère Teresa a reçu des fonds importants ou des marques d’honneur de personnages très peu fréquentables, voire pas du tout fréquentables tels que : Jean-Claude Duvalier, alias Baby-Doc, Charles Keating, Robert Maxwell (père de Ghislaine Maxwell, la complice de Jeffrey Epstein, deux trafiquants d’enfants notoires)Source de la vidéo :================================Mon blogue :GAB : 🐸Mes chaînes vidéo :