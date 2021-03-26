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26.03.2021 Захват времени или русские песни поем с чертями вместе (Выпуск № 195 часть I (1)).
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8457 views • March 26, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:23 Как смартфоны и соцсети убивают наше время | Документальный фильм Би-би-си. https://www.youtube.com/watch?v=iW2FBTA2JnI.
43:07 Уже,короче,всё в открытую показывают... https://www.youtube.com/watch?v=raOD1AJXmKU.
46:01 САТАНИНСКОЕ ЕВРОВИДЕНИЕ 2021 ГОДА. ПРОПОВЕДЬ МИТРОПОЛИТА НЕОФИТА. https://www.youtube.com/watch?v=7orWEhFFREU.
50:03 Письмо слушателя. Про Пасху и Евровидение 2021. https://soundtrack.lyrsense.com/eurovision/el_diablo.
57:39 Старец Антоний о будущем России и Апокалипсисе съёмка времён СССР. https://youtu.be/JK4DaVjYdS8.
01:13:15 Запрещённая глава в Библии | Исайя 53. https://www.youtube.com/watch?v=LSZzVvqKoVI.
01:21:21 ВИДЕНИЕ У ГОДЕНОВСКОГО КРЕСТА. https://www.youtube.com/watch?v=DIFkhTLOcFI.
01:29:47 Укрбыдло вы готовы к убою??? https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=qSZbvhgwgM0&feature=youtu.be.
01:33:15 Письмо слушателя. Масочный режим. https://regionews.ua/rus/news/zhitomirshchina/.
Сегодня мы поговорим о том, как с помощью интернета, смартфонов, соцсетей, телевидения, средств массовой информации у человека воруют время, прививают липовые ценности, неправильные нормы поведения и нормы морали. Увидим, что уже активно «пропихивается» дьявольщина и бесовщина в русское народное творчество. Также узнаем, что в 2021 году Евровидение – будет, а Пасха – нет. Послушаем предсказание о будущем России и Апокалипсисе старца Антония, сделанное во времена СССР. Также напомним, что бездействие – это плохо, и необходимо принимать активное участие в православной жизни (местные крестные ходы – вокруг дома, вокруг кварталов; борьба против рекламы 666 и т.д.).
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:23 Как смартфоны и соцсети убивают наше время | Документальный фильм Би-би-си. https://www.youtube.com/watch?v=iW2FBTA2JnI.
43:07 Уже,короче,всё в открытую показывают... https://www.youtube.com/watch?v=raOD1AJXmKU.
46:01 САТАНИНСКОЕ ЕВРОВИДЕНИЕ 2021 ГОДА. ПРОПОВЕДЬ МИТРОПОЛИТА НЕОФИТА. https://www.youtube.com/watch?v=7orWEhFFREU.
50:03 Письмо слушателя. Про Пасху и Евровидение 2021. https://soundtrack.lyrsense.com/eurovision/el_diablo.
57:39 Старец Антоний о будущем России и Апокалипсисе съёмка времён СССР. https://youtu.be/JK4DaVjYdS8.
01:13:15 Запрещённая глава в Библии | Исайя 53. https://www.youtube.com/watch?v=LSZzVvqKoVI.
01:21:21 ВИДЕНИЕ У ГОДЕНОВСКОГО КРЕСТА. https://www.youtube.com/watch?v=DIFkhTLOcFI.
01:29:47 Укрбыдло вы готовы к убою??? https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=qSZbvhgwgM0&feature=youtu.be.
01:33:15 Письмо слушателя. Масочный режим. https://regionews.ua/rus/news/zhitomirshchina/.
Сегодня мы поговорим о том, как с помощью интернета, смартфонов, соцсетей, телевидения, средств массовой информации у человека воруют время, прививают липовые ценности, неправильные нормы поведения и нормы морали. Увидим, что уже активно «пропихивается» дьявольщина и бесовщина в русское народное творчество. Также узнаем, что в 2021 году Евровидение – будет, а Пасха – нет. Послушаем предсказание о будущем России и Апокалипсисе старца Антония, сделанное во времена СССР. Также напомним, что бездействие – это плохо, и необходимо принимать активное участие в православной жизни (местные крестные ходы – вокруг дома, вокруг кварталов; борьба против рекламы 666 и т.д.).
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