Razzo colpisce il firmamento? 27 Marzo 2023

Il razzo GoFast 2014 ha stabilito ufficialmente un nuovo record mondiale il 14 luglio 2014 alle 7:32 come il razzo amatoriale più alto e veloce mai lanciato nello spazio.





L'analisi dei dati dell'unità di misurazione inerziale (IMU) di livello militare recuperata che ha volato a bordo mostra che il razzo GoFast ha raggiunto i 385.800 piedi sopra il livello medio del mare (73,1 miglia pari a 117,643 Km) e ha raggiunto una velocità massima di 3.580 miglia all’ora (5761,452 km/h). Il vecchio record detenuto dal razzo GoFast 2004 del CSXT era di 72 miglia con una velocità massima di 3.420 mph.





L'IMU GoFast 2014 aveva volato con successo in quattro missioni spaziali commerciali al White Sands Missile Range (WSMR) nel New Mexico ed è stato calibrato utilizzando i dati di tracciamento radar del transponder in banda C dell'esercito americano prima del suo volo nello spazio sul razzo GoFast il 14 luglio 2014 L'analisi statistica dei voli WSMR e del lancio GoFast 2014 verifica che le 73,1 miglia raggiunte dal razzo GoFast abbiano una variazione di 0,6 miglia con un livello di confidenza del 95%.





Congratulazioni a tutti per l'ottimo lavoro! Grazie mille per la partecipazione di tutti e per le infinite ore che hanno reso questo lancio un successo.





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