Η Βουβωνική Πανούκλα του 1348-49 - Πώς μπόρεσε να συμβεί αυτό;

Η Βουβωνική Πανούκλα (ή Πανώλη), σχετίζεται με το κάτω στρώμα του δέρματος (το χοντρό) που ονομάζεται χορίο. Δεν σχετίζεται με την επιδερμίδα, όπου π.χ. έχουμε φουσκάλες έρπητα, ο οποίος οφείλεται σε Σύγκρουση Αποχωρισμού (ανεκπλήρωτη επιθυμητή ή εκπληρωμένη ανεπιθύμητη επαφή).

Σύμφωνα με τις ανακαλύψεις του Δρ. Χάμερ, το χορίο αντιδρά με κυτταρική αύξηση σε συγκρούσεις που έχουν να κάνουν με επίθεση, μίανση (λέρωμα, μόλυνση), παραμόρφωση και την συνεπαγόμενη αηδία ή την αποκρουστικότητα μιας παραμόρφωσης.

Όλες αυτές οι συγκρουσιακές αποχρώσεις, δεν είναι απαραίτητο να βιωθούν σωματικά από κάθε άνθρωπο, αλλά και μεταφορικά.

Η Σύγκρουση δηλαδή μπορεί να πυροδοτηθεί ακόμα και μόνο από την θέα μιας αποκρουστικής ή επώδυνης πληγής, σε συνδυασμό με τον φόβο ότι "αυτό θα μου το κάνουν κι εμένα".

Γίνεται σαφές ότι περισσότερο επιρρεπείς στις αποχρώσεις αηδίας, λερώματος, βρωμιάς, ανήκουν οι άνθρωποι που στην καθημερινότητά τους σιχαίνονται εύκολα, θεωρώντας πολλά πράγματα ως σιχαμερά ή βρώμικα, ενώ δεν είναι κατ' ανάγκη. Είναι π.χ. το χώμα "βρωμιά"; Είναι το πάτωμα "βρώμικο" απλά και μόνο επειδή δεν το "απολυμάναμε" σήμερα με χλωρίνη;

Επίσης, η μόλυνση δεν είναι απαραίτητο να είναι πραγματική, αλλά αρκεί ο άνθρωπος να πειστεί ότι μολύνθηκε για να πάθει την σχετική Σύγκρουση (σοκ).

Αναφέρθηκε π.χ. σε βίντεο του Χέλμουτ Πίλχαρ το παράδειγμα ενός ανθρώπου που έπαθε μία Σύγκρουση, επειδή νόμισε ότι το κουτάλι με το οποίο έφαγε, μολύνθηκε από μία γάτα. Αργότερα προέκυψε ότι η γάτα ποτέ δεν άγγιξε το κουτάλι του, αλλά αυτός εκδήλωσε έρπη στα χείλη.

Στο παρόν βίντεο χρησιμοποιήθηκαν σκόπιμα και οι δύο όροι "Πανούκλα" και "Πανώλη" που αναφέρονται στην ίδια νόσο, για όσους δεν το γνωρίζουν. Επίσης είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε ότι αργότερα στον Μεσαίωνα, ο όρος "Πανούκλα" αναφέρονταν σε κάθε λογής νοσήματα στην καθομιλουμένη.

ΠΗΓΗ ΒΙΝΤΕΟ: www.youtube.com/@germanischeheilkunde/videos









