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КОНФЕРЕНЦИЯ... Ключевые вопросы нацбезопасности
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1460 views • July 07, 2021
Недавно создана информационная группа чрезвычайного реагирования, объединившая учёных, экспертов и представителей общественных организаций. 26 июня она провела пресс-конференцию, посвящённую ключевым вопросам национальной безопасности.
Здесь же выставлены заявление по итогам конференции и форма отказа от вакцинации по причине недопущения принудительного эксперимента над человеком.
Распространяйте! И помните, что всё зависит от вас самих, от вашей активности. Избавляйтесь от страха и сознания жертвы.
Здесь же выставлены заявление по итогам конференции и форма отказа от вакцинации по причине недопущения принудительного эксперимента над человеком.
Распространяйте! И помните, что всё зависит от вас самих, от вашей активности. Избавляйтесь от страха и сознания жертвы.
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