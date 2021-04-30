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ПРАВДА О РАКЕ У ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
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780 views • April 30, 2021
МедАльтернатива.инфо представляет русский перевод 1-й серии фильма «ПРАВДА О РАКЕ У ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (The Truth About PET Cancer). Посмотреть бесплатно все серии (на английском языке) можно на сайте проекта https://thetruthaboutpetcancer.com/
Но бесплатный просмотр доступен не всегда, а раз в несколько месяцев по одному дню на серию - для этого нужно зарегистрироваться и ждать уведомления.
А по этой ссылке можно получить пожизненный доступ на все 7 серий за 77$ (на английском языке):
https://shop.thetruthaboutcancer.com/pages/the-truth-about-pet-cancer/?
Любовь к животным – это естественная потребность человека. Как сказал Анатоль Франс: «Пока человек не полюбит животное, часть его души остаётся не пробуждённой». Большинство людей любят братьев наших меньших и многие из нас имеют тех или иных домашних питомцев. Чаще всего это кошки или собаки. Но известно ли вам, что если вы являетесь владельцем домашнего питомца и следуете всем советам ветеринара, вероятность рака у животных составляет 33% для кошек и более 60% для собак (данные по США). Очень тяжело осознавать, что вы, весьма вероятно совсем скоро столкнетесь со всеми тяжелыми последствиями этой болезни (а также ее лечения) у вашего питомца, и исход почти всегда будет один – смерть, несмотря на все достижения ветеринарной медицины.
В чём причина столь удручающей картины? Неужели нельзя избежать такой участи для ваших любимцев?
Фильм «ПРАВДА О РАКЕ У ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» расскажет о реальных причинах, по которым рак у домашних животных стал такой разрушительной эпидемией, и покажет несколько простых изменений, как защитить своего любимого питомца.
В первой серии фильма рассказывается о существующем положении вещей в наше время – об удручающей статистике заболеваемости и смертности от рака; о нашей бесперспективной «войне с раком»; о существующих стандартных «методах лечения», которые по факту не лечат; а также о том, насколько вообще адекватно наше понимание рака, если мы имеем столь жалкие результаты в области его лечения. Также вкратце будет дано понимание причин такого положения вещей, и что решение проблемы – в наших руках.
Посмотрите это фильм сами и покажите его своим знакомым – возможно, это сохранит здоровье или спасёт жизнь вашего питомца или кого-то другого. И даже если вы не являетесь владельцем домашнего животного, всё равно посмотрите этот фильм, потому что природа рака что у животных, что у людей – одна и та же. И причины рака – те же самые, что и у людей, поскольку мы живём в одной и той же среде обитания. Понимание причин онкологии и путей решения этой проблемы у животных, поможет вам избежать этой проблемы в своей жизни или найти ее решение, если проблема уже существует.
Людям часто бывает сложно «примерить на себя» ту или иную проблему, тем более, если речь идет о раке. Большинство людей как огня бояться даже упоминания этого слова. Гораздо проще бывает рассмотреть проблему на чужом примере. Для таких людей данный фильм представляет эту возможность. Рассмотрение течения заболевания на животных помогает «смоделировать» течение заболевания у людей, но только за более короткий срок, поскольку жизнь животных в разы меньше, чем людей.
Благодарим Кристину Пилькевич за оказанную помощь!
Над созданием русской версии фильма работали:
Перевод – Кристина Пилькевич (https://vk.com/id17048317)
Голос за кадром – Сергей Горин (https://vk.com/sergey_gorin
Монтаж – Рафаэль Хабибуллин (https://vk.com/id35457743)
Если вам интересны материалы проекта «МедАльтернатива.инфо», поддержите нашу работу по переводу новых фильмов и статей. Вместе мы можем больше! Подробности – по ссылке: https://medalternativa.info/donate/
Но бесплатный просмотр доступен не всегда, а раз в несколько месяцев по одному дню на серию - для этого нужно зарегистрироваться и ждать уведомления.
А по этой ссылке можно получить пожизненный доступ на все 7 серий за 77$ (на английском языке):
https://shop.thetruthaboutcancer.com/pages/the-truth-about-pet-cancer/?
Любовь к животным – это естественная потребность человека. Как сказал Анатоль Франс: «Пока человек не полюбит животное, часть его души остаётся не пробуждённой». Большинство людей любят братьев наших меньших и многие из нас имеют тех или иных домашних питомцев. Чаще всего это кошки или собаки. Но известно ли вам, что если вы являетесь владельцем домашнего питомца и следуете всем советам ветеринара, вероятность рака у животных составляет 33% для кошек и более 60% для собак (данные по США). Очень тяжело осознавать, что вы, весьма вероятно совсем скоро столкнетесь со всеми тяжелыми последствиями этой болезни (а также ее лечения) у вашего питомца, и исход почти всегда будет один – смерть, несмотря на все достижения ветеринарной медицины.
В чём причина столь удручающей картины? Неужели нельзя избежать такой участи для ваших любимцев?
Фильм «ПРАВДА О РАКЕ У ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» расскажет о реальных причинах, по которым рак у домашних животных стал такой разрушительной эпидемией, и покажет несколько простых изменений, как защитить своего любимого питомца.
В первой серии фильма рассказывается о существующем положении вещей в наше время – об удручающей статистике заболеваемости и смертности от рака; о нашей бесперспективной «войне с раком»; о существующих стандартных «методах лечения», которые по факту не лечат; а также о том, насколько вообще адекватно наше понимание рака, если мы имеем столь жалкие результаты в области его лечения. Также вкратце будет дано понимание причин такого положения вещей, и что решение проблемы – в наших руках.
Посмотрите это фильм сами и покажите его своим знакомым – возможно, это сохранит здоровье или спасёт жизнь вашего питомца или кого-то другого. И даже если вы не являетесь владельцем домашнего животного, всё равно посмотрите этот фильм, потому что природа рака что у животных, что у людей – одна и та же. И причины рака – те же самые, что и у людей, поскольку мы живём в одной и той же среде обитания. Понимание причин онкологии и путей решения этой проблемы у животных, поможет вам избежать этой проблемы в своей жизни или найти ее решение, если проблема уже существует.
Людям часто бывает сложно «примерить на себя» ту или иную проблему, тем более, если речь идет о раке. Большинство людей как огня бояться даже упоминания этого слова. Гораздо проще бывает рассмотреть проблему на чужом примере. Для таких людей данный фильм представляет эту возможность. Рассмотрение течения заболевания на животных помогает «смоделировать» течение заболевания у людей, но только за более короткий срок, поскольку жизнь животных в разы меньше, чем людей.
Благодарим Кристину Пилькевич за оказанную помощь!
Над созданием русской версии фильма работали:
Перевод – Кристина Пилькевич (https://vk.com/id17048317)
Голос за кадром – Сергей Горин (https://vk.com/sergey_gorin
Монтаж – Рафаэль Хабибуллин (https://vk.com/id35457743)
Если вам интересны материалы проекта «МедАльтернатива.инфо», поддержите нашу работу по переводу новых фильмов и статей. Вместе мы можем больше! Подробности – по ссылке: https://medalternativa.info/donate/
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