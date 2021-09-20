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Dr. José Luis Sevilano: ANALICEN VIALES. Requerimiento para universidades, institutos y grupos disidentes para constatar el tóxico y saber quién es quién
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El Dr. José Luis Sevillano y Ricardo Delgado (bioestadístico), ambos formando equipo de investigación en La Quinta Columna, fueron los invitados el 17 de septiembre en el programa chileno de información alternativa Noticias Ciudadanas, conducido por Alejandro Henríquez y Guillermo Sanfurgo. En este fragmento de la emisión, José Luis Sevillano explica la importancia del análisis de los viales para documentar científicamente el contenido tóxico de las "vacunas" covid, pues aquellas entidades o grupos que se muestren reacias o rechacen de plano colaborar para esclarecer la composición de dichos viales se estarán delatando como cómplices, colaboradores o encubridores del genocidio que está teniendo lugar a nivel planetario.
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