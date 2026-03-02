© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
FLY THE COOP
THE FATHER CREATOR
DELIRIUM-NUAGES DU MONDE
TRACK 6
“ARE YOU THERE?” I ALL OF A SUDDEN ASK WHEN I HIT RECORD TO START THE LEAD VOCAL TRACK AND NOT HAVING A CLUE WHY!
“YES,” THE FATHER USES ME TO SAY, ‘I’M EVERYWHERE!”
THEN OUT OF MY MOUTH FLOWS:
‘I AM YOUR SOUL ESSENCE RESIDING AT YOUR HEART CHAKRA THAT EMANATES FROM MY HEART CHAKRA AS A SOUL ESSENCE PROJECTION OF ME, AS YOU, AS A CHRISTED ANGEL TRYING TO REMEMBER WHO YOU ARE, AS ME. I’VE SENT MANY OF MY CHRISTED ANGEL CHILDREN SOUL ESSENCES INTO THE EARTH GARDEN IN THE MIDST OF A PURPOSEFULLY ALLOWED, BY ME, INFESTATION OF SHADOWED DEMONIC REPTILIAN HUMANOID WOLVES WHO PREY ON THE ENERGETICS OF MY CHRISTED ANGELS IN THEIR SYSTEM WITHIN THE CITIES OF ‘BABYLON THE GREAT’ I REFER TO AS HUMAN CHIC COOP TRAPS BECAUSE THOSE WHO HAVE REFUSED TO ‘GET OUT OF HER MY PEOPLE’ WILL FIND THE DOORS CLOSINIG TO THE CAGE THAT HOLDS SUCH PRICELESS CHRISTED HEART LIGHT!”
FROM MY HEART………..SPRINGS YOU
OH SUCH JOY…….WEEEEEEE!
NOTHING ELSE COULD PLEASE ME SO
ALL ALONE BEFORE…….NOTHING THERE TO LOVE
NOW I’VE FOUND WHAT’S REAL
WE IN LOVE TOGETHER….NOW I KNOW
MY HEART IS EMPTY WITHOUT YOU
NOW WE FLY COUP
BIRDS IN LOVE TOGETHER FLY
SWIRLING FEATHERS…..TRY
FREE YOURSELF NOW
LETTING GO OF
ALL THAT HOLDS YOU
DOWN, NOW SOAR FREE
BREAK
NOW OUR HEARTS TOGETHER FLY THE COUP
FLAILING FEATHERS, JUST IN TIME….THE GOOSE
WOLVES ARE EVERYWHERE AND JUST LET GO
SENDING ALL THE BIRDS OF LOVE TO FLY
JUST IN TIME YOU FOUND YOUR WINGS, NOW FLAIL!
LOVE IS HOW YOU GROW YOUR WINGS, NOW SAIL!!
OH? YOU NEVER RECOGNIZED THAT YOU MIGHT BE PLAYING THE HUMAN CHIC WHO IS SEDUCED BY THE MONEY THAT THE SHADOWED WOLVES USING HUMAN HOSTS ARE GENERATING OUT OF NOTHING AND THEN FOCUSING IT IN THEIR ‘BABYLONIAN’ FINANCE CENTERS THAT BECOME THEIR CHIC COOP CAGES ONCE THE HARVEST BELLS BEGIN TO RING. SO NOW WHERE ARE WE IN THE REAL LIFE REFLECTION FAIRYTALE OF ‘THE BIG BAD WOLF AND THE THREE LITTLE PIGS,’ SO COMFY SITTING BY THE FIRE IN THEIR ROCKING CHAIRS, THINKING THAT THEIR HOUSE CAN PROTECT THEM FROM THE BIG BAD WOLF WHO IS CREEPING UP ON THEM ALL THE WHILE! OH! BUT LOOK OUT THE WINDOW! THERE ARE MANY OF THEM THAT SEEM TO COME OUT OF NOWHERE! AND WHAT’S THAT? A SWARM OF GRIFFIN DRAGONS CIRCLING OVER HEAD! WELL, IF THE THREE LITTLE PIGS WEREN’T SO SEDUCED BY THE TRAPPINGS OF ‘BABYLON THE GREAT,’ THEY WOULDN’T BE CAUGHT IN THE CAGE WHOSE DOOR WILL OPEN UP INTO HELL!”