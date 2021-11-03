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200.000 anni di vecchia levitazione - Michael Tellinger 06 Gennaio 2018
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Michael Tellinger condivide il suo nuovo video del suo tour 2017 HIDDEN ORIGINS - USA & CANADA. Questa è l’ora finale di una presentazione di 4 ore dove si addentra nella nuova scienza del suono, della risonanza, del magnetismo e della tecnologia SASER. Michael presenta gli strumenti misteriosi a forma di cono e toro che venivano usati dalle antiche civiltà per realizzare cose inimmaginabili. Inoltre la comprensione della maggior parte del XXI secolo, che vive sotto la falsa illusione di trovarsi al culmine dell'evoluzione e della tecnologia. Una volta che ci rendiamo conto che siamo stati manipolati e ci mentono da millenni come specie, diventa facile capire perché e come tale tecnologia sia stata nascosta. Michael entra anche nella strategia di Contributionism di UBUNTU e nel progetto ONE SMALL TOWN, che è già stato adottato dal primo sindaco, Ron Higgins di North Frontenac. Iscriviti alla mailing list di Michael per gli aggiornamenti esclusivi sulla ricerca del cerchio di pietre in Sud Africa. www.michaeltellinger.com
Questo il video originale https://youtu.be/OO_EoqnabQ8
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Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.
Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.
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