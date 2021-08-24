Morten Wilder: 'Urent Trav' i Frihedsbevægelsens Fællesråd (FBF) [23.08.2021]

- Carl Henrik Engelbrekt-Rørbeck oplært af en tidligere Mossad officer.10 views Aug 23, 2021Wilderdk - 1.61K subscribersProfessor William Lutz C-SPAN Interview: What is Doublespeak (NPM- and NewSpeak) [1989]Urent trav i Frihedsbevægelsens Fællesråd Del 5 - En af FBF`s rådgivere/sidder i bestyrelse der, er oplært af en tidligere Mossad officer, Fra den Israelske efterretningstjeneste, i netop manipulation.Og det er 100% dokumenteretSå giver det faktisk mening, hvorfor, og hvordan de fusker folk og hvorfor de netop ej vil tale om det og sletter alt med det. Der bruges præcis det, der er oplært i, fra en af FBF`s rådgivere - dette burde være en øjenåbner OG for især de der har forsvaret FBF.NOTE 1Normalt skal der en del til at ryste mig, men det her, det er woow. Da det er præcis det, han siger her, der selv gøres fra FBF af, og en del af de folk der er med der. OG Så forstår man, hvorfor de ej siger fra de mange der er i disse bevægelser - De er totalt manipuleret, af en Mossad strategi og hvem er den herre der præcis bruger denne strategi?Aflyttet: Program navn, SNYDTCitat: Carl Henrik Engelbrekt-Rørbeck . Ja, jeg har lært det af en tidligere officer i Mossad. "Interviewer: Anders Kjærulff: som er den Israelske efterretningstjeneste?" Carl: Ja, Det er Mossad der har udviklet det.Carl Henrik Engelbrekt-Rørbeck, som også går under navnet, Clement Harbinger Bane og som er rådgiver for Frihedsbevægelsens Fællesråd/FBF - Bruger de samme taktikker, som han lærte af en tidligere Mossad officer.Så, når det kommer til alt, hvad er Malue`s rolle i det her? ved hun det? da det er præcis de metoder hun bruger for især at dække over det også, at slå det hen med alverdens blabla. Så alt tyder på, det engang Carl Henrik Engelbrekt-Rørbeck, Clement Harbinger Bane lærte, engang, bruges i FBF.Det syntes jeg er en stinker.NOTE 2:Jeg fik den info fra et par stykker, og måtte så lige tjekke om det holdte, og det gjorde det skam. (Y)--Kilde: Aflyttet -Indlæg fra 30-6-2012 - Program navn, SNYDT med Carl Henrik Engelbrekt-Rørbeck, og Interviewer Anders KjærulffKan man ikke hente det, kan det høres her:Og et tidligere indlæg omkring det program:1405: SNYDT - antallet af bedragerier med danske firmaer stiger voldsomt i disse år. Det skyldes psykopatiske ledere og total mangel på moral, mener fraud examiner Carl Henrik Engelbrekt-Rørbeck, der er aktuel med bogen 'SNYDT' om økonomisk kriminalitet. For at opklare snyd i firmaer benytter han sig af en særlig teknik han har lært af den israelske efterretningstjeneste mossad - lingvistisk analyse.Aflyttet - reload30 Juni 2012--Se tidligere indlæg ang Frihedsbevægelsens Fællesråd:DEL 1:Dan Bilbo ChristensenKarin Sander HanefeldDEL 2:Urent trav i Frihedsbevægelsens Fællesråd - VIDEO - HerfraDEL 3:Åbenhed, eller fej under gulvtæppet stil?DEL 4:Urent trav i Frihedsbevægelsens Fællesråd--Facebook udgave her:--