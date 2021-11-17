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Что внутри раствора, работа «метки зверя», что происходит при «вакцинации», почему болеют на как бы Kov-ID (...в видео слово заменено на ″простуда″), — информация к размышлению
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7501 views • November 17, 2021
Что внутри раствора, работа «метки зверя», что происходит при «вакцинации», почему болеют на как бы Kov-ID (...в видео слово заменено на ″простуда″), — информация к размышлению.
Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
Только обращение к Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС спасёт от принудительной чипизации-вакцинации! Повторять эту Истину никто не будет.
Большинство землян совершили ошибку — отвергли ПОМОЩЬ, ЗАЩИТУ Пришедшей Матери МиРАздания, Троицы, Духа Святого Матерь-Отец-Сын в Едином Вечном Лике Самой Любви! Предсказанной «Утешительницы» (Иоанна, гл.14-17), Духа Истины, о Явлении Которой было Возвещано. Поэтому, единственно через исправление сделанной ошибки земляне БУДУТ СПАСЕНЫ!
Люди сами себя отдали своим безверием в полную власть жесточайших сил тьмы, и поэтому происходит всё так как сейчас. Необходимо пробудиться духовно, иначе тёмные тёмные полностью исполнят свой план, поработив даже живые души, при этом совершив вполне заслуженное наказание безверных, бездумных потребителей и врагов Света, Жизни.
Поэтому лишь мирскими прагматичными методами возникшие проблемы не решаются. Действующим таким способом, кроме пробуждения активности, — будет разве что лишь дана возможность убедиться, что это не поможет. Чтобы поняли от Кого единственно ожидать Спасения для тех, кто обратятся через покаяние и Молитву.
_______________________________
Представлены фрагменты видео. Полная версия - источник: https://youtu.be/NaHiGRckI_8 "В ЭТОМ ВИДЕО ... СОВСЕМ НА ПАЛЬЦАХ РАССКАЗЫВАЮ О ГЛАВНОМ СОБЫТИИ ... ССЫЛКИ НА ИССЛЕДОВАНИЯ на канале ЗОНА ПРОБУЖДЕНИЯ.
Оптимизация Вся правда, теперь я знаю, зачем этот дурдом, кто это придумал, зачем народ дурят, цифровизация, цифровизация человека, оцифровка человека, волновое излучение, новая реальность, внутри раствора, что в ампулах, информационный фон, воздействие на психику, роботы внутри тебя, все совсем не так, спутники Маска, цифровая реальность, новое будущее, новая цифровая валюта, новое мироустройство, новый мировой порядок, правление человечеством, клеймо раба ,цифровое клеймо".
_______________________________
Высшая Световая Защитная Молитва против чипизации и чип-вакцинации https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta
МОЛИТВА СВЕТА
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Да Будет Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Пошли мне Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Защити меня Своим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
ПоРАзи Своим Светом Тьму!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ наполняюсь Твоим Высшим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ наполняюсь Твоим Святым Духом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ возполняюсь Тобой!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ излучаю Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Тварится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Струится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ПоРАжает Тьму!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ОтРАжает Тьму!
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
Только обращение к Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС спасёт от принудительной чипизации-вакцинации! Повторять эту Истину никто не будет.
Большинство землян совершили ошибку — отвергли ПОМОЩЬ, ЗАЩИТУ Пришедшей Матери МиРАздания, Троицы, Духа Святого Матерь-Отец-Сын в Едином Вечном Лике Самой Любви! Предсказанной «Утешительницы» (Иоанна, гл.14-17), Духа Истины, о Явлении Которой было Возвещано. Поэтому, единственно через исправление сделанной ошибки земляне БУДУТ СПАСЕНЫ!
Люди сами себя отдали своим безверием в полную власть жесточайших сил тьмы, и поэтому происходит всё так как сейчас. Необходимо пробудиться духовно, иначе тёмные тёмные полностью исполнят свой план, поработив даже живые души, при этом совершив вполне заслуженное наказание безверных, бездумных потребителей и врагов Света, Жизни.
Поэтому лишь мирскими прагматичными методами возникшие проблемы не решаются. Действующим таким способом, кроме пробуждения активности, — будет разве что лишь дана возможность убедиться, что это не поможет. Чтобы поняли от Кого единственно ожидать Спасения для тех, кто обратятся через покаяние и Молитву.
_______________________________
Представлены фрагменты видео. Полная версия - источник: https://youtu.be/NaHiGRckI_8 "В ЭТОМ ВИДЕО ... СОВСЕМ НА ПАЛЬЦАХ РАССКАЗЫВАЮ О ГЛАВНОМ СОБЫТИИ ... ССЫЛКИ НА ИССЛЕДОВАНИЯ на канале ЗОНА ПРОБУЖДЕНИЯ.
Оптимизация Вся правда, теперь я знаю, зачем этот дурдом, кто это придумал, зачем народ дурят, цифровизация, цифровизация человека, оцифровка человека, волновое излучение, новая реальность, внутри раствора, что в ампулах, информационный фон, воздействие на психику, роботы внутри тебя, все совсем не так, спутники Маска, цифровая реальность, новое будущее, новая цифровая валюта, новое мироустройство, новый мировой порядок, правление человечеством, клеймо раба ,цифровое клеймо".
_______________________________
Высшая Световая Защитная Молитва против чипизации и чип-вакцинации https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta
МОЛИТВА СВЕТА
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Да Будет Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Пошли мне Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Защити меня Своим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
ПоРАзи Своим Светом Тьму!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ наполняюсь Твоим Высшим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ наполняюсь Твоим Святым Духом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ возполняюсь Тобой!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ излучаю Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Тварится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Струится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ПоРАжает Тьму!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ОтРАжает Тьму!
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
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