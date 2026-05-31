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ΑΠΗΝΗΣ ΔΙΩΓΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΗΘΙΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ - ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΚΑΤΑΔΟΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666
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ΑΠΗΝΗΣ ΔΙΩΓΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΗΘΙΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ - ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΚΑΤΑΔΟΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 https://rumble.com/v7amim4-persecution-of-the-orthodox-by-the-forerunners-of-the-antichrist.html .

 

ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΚΑΤΑΔΟΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666! ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΝΟΥΝ ΥΠΟΚΛΙΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΑΥΤΟΣΤΙΓΜΗΣ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ ΕΥΛΑΒΗ ΠΑΠΑ, ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ, ΜΕ ΕΝΑΝ ΝΟΜΟ ΛΙΓΩΝ ΜΗΝΩΝ (ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ), ΠΟΥ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ, ΜΟΝΟ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΣ ΛΕΙΠΕΙ https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=125731 .

 

Αίσχος! Κινητοποίηση μαμούθ για να συλλάβουν έναν ευλαβή πολύτεκνο ιερέα επειδή δεν μνημονεύει τον Φλωρίνης Ειρηναίο !!!

 

ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

Ἔστειλαν μέχρι & τὴν Ομάδα Πρόληψης & καταστολῆς Ἐγκλημάτων (Ο.Π.Κ.Ε)

 

Γραμμένο από την αυτόπτη μάρτυρα Ανδρονίκη Καπλάνογλου

Τὴν Κυριακὴ τὸ πρωΐ, στὶς 24.5.2026, ἔφτασαν πάνω ἀπὸ 10 αυτοκίνητα ἀστυνομικῶν μὲ πολιτικά, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν παραπάνω ομάδα ποὺ φοροῦσε τὶς μαῦρες μπλοῦζες με τὰ διακριτικά.

Ἦρθαν μὲ ἁπλες κοῦρσες καὶ μὲ 2-3 πυρπολικά, χωρίς τὴν κλουβα, ἀφοῦ δὲν ἦρθαν νὰ συλλάβουν ὁμάδα ἐγκληματιῶν, ἀλλὰ ἕναν εὐλαβή ἱερέα, μὲ 5 μικρὰ παιδάκια, ποὺ ἀφησε τὸν μισθό του καὶ ἦρθε να ζήση σ᾽ ἕνα σπιτάκι λίγων τετραγωνικῶν, δίπλα στο παλαιό ἁγίασμα τῆς Ιερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου.

Αὐτὸν τὸν εὐλαβή ἱερέα ἀνέθεσε ὁ ἡγούμενος τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου π. Μάξιμος Καραβᾶς νὰ ἱερουργῆ στὸ Μοναστήρι του, 15 μέρες πρὶν φύγει γιὰ τὴν αἰωνιότητα... Δείτε την συνέχεια και ολόκληρο το άρθρο από την πρωτογενή πηγή του: https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=125731 και εδώ: https://rumble.com/v7amim4-persecution-of-the-orthodox-by-the-forerunners-of-the-antichrist.html .

 

ΥΓ. Από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη: ΠΡΕΠΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΟΙ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ. ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΡΙΚΟΙ «ΙΕΡΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ», ΠΟΥ ΕΝΩ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , ΩΣΤΟΣΟ, ΦΑΝΕΡΑ Ή ΚΡΥΦΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ… ΔΗΛΑΔΗ, ΝΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΨΕΥΔΟΜΥΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΑΝΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΨΕΥΔΟΪΕΡΕΩΝ, ΔΡΩΝΤΑΣ ΩΣ ΔΟΥΡΕΙΟΙ ΙΠΠΟΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ! (ΕΙΤΕ ΔΗΘΕΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΨΕΥΔΟ-ΙΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΚΡΥΦΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) ΘΕΛΟΝΤΑΣ ΝΑ ΠΑΡΑΣΥΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΚΑΤΗΧΗΤΟ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΛΑΟ, ΑΘΑΝΑΤΕΣ ΨΥΧΕΣ, ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥΣ…

 

Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ, ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΕΣ, ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΤΟ 2016 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΝ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ Η ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ «ΑΛΑΘΗΤΟΥ» ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΨΕΥΔΟΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ (ΒΟΘΡΟΛΟΜΑΙΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟ 2006... ΤΟ 2001 ΥΠΟΔΕΧΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΟΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟ «ΑΛΑΘΗΤΟ» ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ ΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΡΩΜΗΣ Ο ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΤΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΤΟ 1054 ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/v6sm1vd-the-antichrist-global-heretic-union-666-in-hellas.html , https://www.brighteon.com/6fe36a3f-7e29-4165-8258-ff94e8eb117f .

 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v79yldw-no-salvation-without-repentance-and-true-orthodox-faith.html , https://www.brighteon.com/ef9cfc52-b155-4d8d-91a0-6318bf151781 .

 

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,

Ευστάθιος Μοσχοβίτης

Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site https://www.freevolition.gr , https://www.ελεύθερηβούληση.gr , https://www.ελευθερηβουληση.gr .

Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition και στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition .

Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://twitter.com/freevolitiongr , https://www.tiktok.com/@freevolition , https://t.me/freevolitiongr1 , https://invite.viber.com/?g2=AQB2aDJk9vCmHVT2ybhFg%2BGXT8NDM/E7RTzChpaxuyTlgKaTqQJfzJUWZ1DBQUxy , https://x.com/freevolitiongr/status/1960056374932693185

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