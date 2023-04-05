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Η
ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 300 ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣ
ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΗΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ
ΨΥΧΗ ΜΑΣ https://ugetube.com/watch/hAbJiuV8CSAaYQH , https://rumble.com/v2g9sec-the-genocidal-dictatorship-of-the-sodomite-government-in-greece.html .
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm ", ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΦΩΝΑΖΕΙ ΟΤΙ «ΔΕΝ ΤΣΙΠΑΡΕΤΑΙ Η ΨΥΧΗ ΜΑΣ!» ΕΝΩ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΗΔΗ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΥΡΟΥΝ ΑΘΑΝΑΤΕΣ ΨΥΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥΣ.
82,171 DEAD AND 6.5 MILLIONS INJURED FROM THE WORLD BIGGEST GENOCIDAL ANTICHRIST DICTATORSHIP WITH COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EUROPEAN DATABASE OF ADVERSE REACTIONS. 82.171 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html , https://www.brighteon.com/a86918c0-c882-4e86-adcc-1f4e183cf8d4 , https://ugetube.com/watch/qBNeNPLpLiuOiGo . SOURCES- ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/48817-dead-and-5107883-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .
«Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΑΣ) ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΚΟΜΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΖΗΣΩ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v20a1l0-orthodox-homology.html , https://www.brighteon.com/76fe92d6-a54b-4d56-9759-9c9943a2bcc4 , https://ugetube.com/watch/2BhBtQrfoRZsV5O ... ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ...»
ΤΟ ΣΩΜΑ
ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ
ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΜΟΝΟ Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
(ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2aqepc-only-the-one-holy-orthodox-church-of-christ-saves-our-immortal-soul.html , https://www.brighteon.com/aa0c3af0-77fd-4f4b-a61b-9c400ec49750 , https://ugetube.com/watch/JMpxPYvndHVjpyR .
Ο ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΛΑΣΦΗΜΟΣ ΥΒΡΙΣΤΗΣ Dimitribelissario
(ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ) ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΗΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΩΣ
«ΑΝΙΣΣΟΡΟΠΟ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟ ΠΑΠΑΔΑΡΙΟ» (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v2fzzxw-antichrist-dimitribelissario-amazonios.net.html
, https://www.brighteon.com/3083acee-9ec8-4883-bbb5-a0fd5ce7cd9f , https://ugetube.com/watch/DQvqe5JBQ6ECwar
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ - ΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ ΧΑΡΑΓΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΔΟΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ RFID CHIP 666 (Song). ΑΣ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΠΑΕΙ Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΟΠΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΣΑΤΑΝΙΣΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v23d6k0-i-m-a-rfid-chip-666-so-damn-song.html , https://www.brighteon.com/d9662ceb-94c4-4c5f-afca-c45a81048adf , https://ugetube.com/watch/n2Zjr7TLgGClo1D .
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΘΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ; ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΑΓΜΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 https://rumble.com/v1czj7b-antichrist-rfid-chip-666-mark-of-the-beast.html , https://www.brighteon.com/f32425d3-7550-4487-8255-df44857def0e , https://ugetube.com/watch/wAhQlm8bGjt8Azj .