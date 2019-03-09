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[9 марта 2019 г.] Приложение ПЛОСКАЯ ЗЕМЛЯ СОЛНЦЕ, ЛУНА И ЗОДИАК ЧАСЫ - RUSSIAN [Flat Earth Sun, Moon & Zodiac Clock app]
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45 views • July 03, 2021
Необходимо иметь инструмент для объяснения плоской земли своим друзьям.
Показывает, как работают сезоны.
Как солнце и луна движутся через зодиак.
День и ночь.
Работает широкое время.
Рекомендуемые видео, чтобы помочь людям узнать о нашем мире.
Таймер обратного отсчета до вашего следующего большого события.
* СЕЙЧАС В НАЛИЧИИ * в Google Play и Apple.
*ссылка на айфон:* https://itunes.apple.com/us/app/flat-earth-sun-moon-clock/id1440996640?mt=8
*Ссылка на Android:* https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flatearthsun
Мы живем в мире лжи, навязываемом нам верхними уровнями мировых контролеров. Легче солгать кому-то, чем убедить, что им лгали, особенно если они сами того не осознают. Если ОСНОВА вашего мировоззрения состоит в том, что вы находитесь на вращающейся водной ракете-груши, летящей через бесконечный космический вакуум, тогда вы не будете знать, КТО вы, ГДЕ вы находитесь и ЧТО вы на самом деле. Вы будете потеряны и будете чувствовать себя ничтожными, не Зная, что находитесь в центре творения, а не на пылинке в постоянно расширяющейся Вселенной.
My zhivem v mire lzhi, navyazyvayemom nam verkhnimi urovnyami mirovykh kontrolerov. Legche solgat' komu-to, chem ubedit', chto im lgali, osobenno yesli oni sami togo ne osoznayut. Yesli OSNOVA vashego mirovozzreniya sostoit v tom, chto vy nakhodites' na vrashchayushcheysya vodnoy rakete-grushi, letyashchey cherez beskonechnyy kosmicheskiy vakuum, togda vy ne budete znat', KTO vy, GDE vy nakhodites' i CHTO vy na samom dele. Vy budete poteryany i budete chuvstvovat' sebya nichtozhnymi, ne Znaya, chto nakhodites' v tsentre tvoreniya, a ne na pylinke v postoyanno rasshiryayushcheysya Vselennoy.
С такой верой можно убедить в чем угодно. Чтобы проснуться, вы ДОЛЖНЫ начать с основы вашего мира, и оттуда вы сможете увидеть за пределами воображаемой кривой.
Приложение ПЛОСКАЯ ЗЕМЛЯ СОЛНЦЕ, ЛУНА И ЧАСЫ ЗОДИАКА - лучший инструмент для открытия плоской Земли и ознакомления с ней друзей и семьи. Он наглядно показывает, что небо - идеальные часы, и предлагает вам новейший контент о плоской Земле, подвергнутый цензуре Google.
Страница часто задаваемых вопросов ответит на все ваши вопросы о том, как и почему скрывается плоская Земля. Есть причина, по которой вы думаете, что плоская Земля невозможна, у нас есть ответ, о котором вы еще не придумали.
Примите вызов FE Clock. Смотрите рекомендованное видео каждый день в течение 2 недель и узнайте, что из этого получится.
S takoy veroy mozhno ubedit' v chem ugodno. Chtoby prosnut'sya, vy DOLZHNY nachat' s osnovy vashego mira, i ottuda vy smozhete uvidet' za predelami voobrazhayemoy krivoy.
Prilozheniye PLOSKAYA ZEMLYA SOLNTSE, LUNA I CHASY ZODIAKA - luchshiy instrument dlya otkrytiya ploskoy Zemli i oznakomleniya s ney druzey i sem'i. On naglyadno pokazyvayet, chto nebo - ideal'nyye chasy, i predlagayet vam noveyshiy kontent o ploskoy Zemle, podvergnutyy tsenzure Google.
Stranitsa chasto zadavayemykh voprosov otvetit na vse vashi voprosy o tom, kak i pochemu skryvayetsya ploskaya Zemlya. Yest' prichina, po kotoroy vy dumayete, chto ploskaya Zemlya nevozmozhna, u nas yest' otvet, o kotorom vy yeshche ne pridumali.
Primite vyzov FE Clock. Smotrite rekomendovannoye video kazhdyy den' v techeniye 2 nedel' i uznayte, chto iz etogo poluchitsya.
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Apple: https://tinyurl.com/FEiOSapp
Android: https://tinyurl.com/FEdroidApp
Оба: https://qrco.de/bbizVA
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Prosto vypolnite poisk «Chasy s ploskoy Zemley» ot Blue Water Bay v Google Play ili Apple App Store. Eto budut luchshiye 2,99 dollara, kotoryye vy kogda-libo investirovali. Izbegayte poddelki prilozheniy v Google Play, oni BESPLATNY i NE stoyat svoyey tseny. Zagruzite i prover'te eto segodnya!
Apple: https://tinyurl.com/FEiOSapp
Android: https://tinyurl.com/FEdroidApp
Oba: https://qrco.de/bbizVA
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Если вы ведущий шоу и думаете, что Плоская Земля - это глупость и невозможность, давайте сделаем вопросы и ответы на вашем канале.
наука, технологии, геология, астрономия, физика, образование
Показывает, как работают сезоны.
Как солнце и луна движутся через зодиак.
День и ночь.
Работает широкое время.
Рекомендуемые видео, чтобы помочь людям узнать о нашем мире.
Таймер обратного отсчета до вашего следующего большого события.
* СЕЙЧАС В НАЛИЧИИ * в Google Play и Apple.
*ссылка на айфон:* https://itunes.apple.com/us/app/flat-earth-sun-moon-clock/id1440996640?mt=8
*Ссылка на Android:* https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flatearthsun
Мы живем в мире лжи, навязываемом нам верхними уровнями мировых контролеров. Легче солгать кому-то, чем убедить, что им лгали, особенно если они сами того не осознают. Если ОСНОВА вашего мировоззрения состоит в том, что вы находитесь на вращающейся водной ракете-груши, летящей через бесконечный космический вакуум, тогда вы не будете знать, КТО вы, ГДЕ вы находитесь и ЧТО вы на самом деле. Вы будете потеряны и будете чувствовать себя ничтожными, не Зная, что находитесь в центре творения, а не на пылинке в постоянно расширяющейся Вселенной.
My zhivem v mire lzhi, navyazyvayemom nam verkhnimi urovnyami mirovykh kontrolerov. Legche solgat' komu-to, chem ubedit', chto im lgali, osobenno yesli oni sami togo ne osoznayut. Yesli OSNOVA vashego mirovozzreniya sostoit v tom, chto vy nakhodites' na vrashchayushcheysya vodnoy rakete-grushi, letyashchey cherez beskonechnyy kosmicheskiy vakuum, togda vy ne budete znat', KTO vy, GDE vy nakhodites' i CHTO vy na samom dele. Vy budete poteryany i budete chuvstvovat' sebya nichtozhnymi, ne Znaya, chto nakhodites' v tsentre tvoreniya, a ne na pylinke v postoyanno rasshiryayushcheysya Vselennoy.
С такой верой можно убедить в чем угодно. Чтобы проснуться, вы ДОЛЖНЫ начать с основы вашего мира, и оттуда вы сможете увидеть за пределами воображаемой кривой.
Приложение ПЛОСКАЯ ЗЕМЛЯ СОЛНЦЕ, ЛУНА И ЧАСЫ ЗОДИАКА - лучший инструмент для открытия плоской Земли и ознакомления с ней друзей и семьи. Он наглядно показывает, что небо - идеальные часы, и предлагает вам новейший контент о плоской Земле, подвергнутый цензуре Google.
Страница часто задаваемых вопросов ответит на все ваши вопросы о том, как и почему скрывается плоская Земля. Есть причина, по которой вы думаете, что плоская Земля невозможна, у нас есть ответ, о котором вы еще не придумали.
Примите вызов FE Clock. Смотрите рекомендованное видео каждый день в течение 2 недель и узнайте, что из этого получится.
S takoy veroy mozhno ubedit' v chem ugodno. Chtoby prosnut'sya, vy DOLZHNY nachat' s osnovy vashego mira, i ottuda vy smozhete uvidet' za predelami voobrazhayemoy krivoy.
Prilozheniye PLOSKAYA ZEMLYA SOLNTSE, LUNA I CHASY ZODIAKA - luchshiy instrument dlya otkrytiya ploskoy Zemli i oznakomleniya s ney druzey i sem'i. On naglyadno pokazyvayet, chto nebo - ideal'nyye chasy, i predlagayet vam noveyshiy kontent o ploskoy Zemle, podvergnutyy tsenzure Google.
Stranitsa chasto zadavayemykh voprosov otvetit na vse vashi voprosy o tom, kak i pochemu skryvayetsya ploskaya Zemlya. Yest' prichina, po kotoroy vy dumayete, chto ploskaya Zemlya nevozmozhna, u nas yest' otvet, o kotorom vy yeshche ne pridumali.
Primite vyzov FE Clock. Smotrite rekomendovannoye video kazhdyy den' v techeniye 2 nedel' i uznayte, chto iz etogo poluchitsya.
Просто выполните поиск «Часы с плоской Землей» от Blue Water Bay в Google Play или Apple App Store. Это будут лучшие 2,99 доллара, которые вы когда-либо инвестировали. Избегайте подделки приложений в Google Play, они БЕСПЛАТНЫ и НЕ стоят своей цены. Загрузите и проверьте это сегодня!
Apple: https://tinyurl.com/FEiOSapp
Android: https://tinyurl.com/FEdroidApp
Оба: https://qrco.de/bbizVA
Поддержите этот канал и осведомленность о ПЛОСКОЙ ЗЕМЛЕ:
https://www.patreon.com/DITRH
Для разовых пожертвований: PayPal.me/DITRH
Venmo: dtweiss
Prosto vypolnite poisk «Chasy s ploskoy Zemley» ot Blue Water Bay v Google Play ili Apple App Store. Eto budut luchshiye 2,99 dollara, kotoryye vy kogda-libo investirovali. Izbegayte poddelki prilozheniy v Google Play, oni BESPLATNY i NE stoyat svoyey tseny. Zagruzite i prover'te eto segodnya!
Apple: https://tinyurl.com/FEiOSapp
Android: https://tinyurl.com/FEdroidApp
Oba: https://qrco.de/bbizVA
Podderzhite etot kanal i osvedomlennost' o PLOSKOY ZEMLE:
Dlya razovykh pozhertvovaniy: PayPal.me/DITRH
FaceBook. https://www.facebook.com/TheFlatEarthPodcast
Брайтеон: https://brighteon.com/channels/ditrhinterviews
BitChute: https://bitchute.com/ditrhinterviews
Брайтеон: https://brighteon.com/channels/ditrh
BitChute: https://bitchute.com/ditrh
Брайтеон: https://tinyurl.com/DITRHiBlist
Instagram: @Theflatearthpodcast
ЗАПРОСЫ СМИ: [email protected]
Если вы ведущий шоу и думаете, что Плоская Земля - это глупость и невозможность, давайте сделаем вопросы и ответы на вашем канале.
наука, технологии, геология, астрономия, физика, образование
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