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EntertheStars: The 2011 Covid 'Virus' Film 'Perfect Sense' Decoded! [24.05.2022]
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12 views • May 27, 2022
Virus Takes Smell & Taste in 2011 Social Engineering Covid Film...'Perfect Sense'
2011 Film Perfectly Predictive Programming Describes Covid... Extreme Emotion, Loss of Smell/Taste..."Perfect Sense"
--
Problem-Reaction-Solution: https://duckduckgo.com/?q=problem+reaction+solution&;t=h_&ia=web
Trauma Based Mind Control 101: https://duckduckgo.com/?q=trauma+based+mind+control+101&;t=hc&va=g&ia=web
Predictive Programming (MKultra) https://duckduckgo.com/?q=predictive+programming+mkultra&;t=hx&va=g&ia=web
Social Engineering https://duckduckgo.com/?q=social+engineering&;t=hx&va=g&ia=web
Subliminal Messages: https://duckduckgo.com/?q=subliminal+messages+definition&;t=h_&ia=definition
--
Problem-Reaction-Solution: https://duckduckgo.com/?q=problem+reaction+solution&;t=h_&ia=web
Trauma Based Mind Control 101: https://duckduckgo.com/?q=trauma+based+mind+control+101&;t=hc&va=g&ia=web
Predictive Programming (MKultra) https://duckduckgo.com/?q=predictive+programming+mkultra&;t=hx&va=g&ia=web
Social Engineering https://duckduckgo.com/?q=social+engineering&;t=hx&va=g&ia=web
Subliminal Messages: https://duckduckgo.com/?q=subliminal+messages+definition&;t=h_&ia=definition
Satanic Symbolism: https://duckduckgo.com/?q=Satanic+Symbolism&;t=h_&ia=web
Mass Psychosis: https://duckduckgo.com/?q=Mass+Psychosis&;t=h_&ia=web
Cognitive Dissonance: https://duckduckgo.com/?q=cognitive+dissonance&;t=h_&ia=web
What is Doublespeak NPM- and NewSpeak?: Professor William Lutz C-SPAN Interview [1989]:
https://www.bitchute.com/video/XS36lrC51Vkz/
Controlled Opposition: https://duckduckgo.com/?q=controlled+opposition&;t=h_&ia=web
Psyop: https://duckduckgo.com/?q=psyop+definition&;t=h_&ia=definition
Pharmacia (Sorcery disguised as Medicine): https://duckduckgo.com/?q=pharmacia&;t=h_&ia=web
'Virus' -> The name is from a Latin word meaning (“poison, slime, venom”)
MrE: What is Trauma- and Torture Based Mind Control 101 MK-Ultra Programming ?
https://www.bitchute.com/video/iRmKxOHiHVnU/
https://www.bitchute.com/video/zY8JNgIsvsyS/
--
May 24th, 2022 - 16 views
EntertheStars
@EntertheStars
1,913 Followers
https://odysee.com/@EntertheStars:4/virus-takes-smell-taste-in-2011-covid:f
https://odysee.com/@EntertheStars:4
https://www.youtube.com/watch?v=Gekov4VNNj4
2011 Film Perfectly Predictive Programming Describes Covid... Extreme Emotion, Loss of Smell/Taste..."Perfect Sense"
--
Problem-Reaction-Solution: https://duckduckgo.com/?q=problem+reaction+solution&;t=h_&ia=web
Trauma Based Mind Control 101: https://duckduckgo.com/?q=trauma+based+mind+control+101&;t=hc&va=g&ia=web
Predictive Programming (MKultra) https://duckduckgo.com/?q=predictive+programming+mkultra&;t=hx&va=g&ia=web
Social Engineering https://duckduckgo.com/?q=social+engineering&;t=hx&va=g&ia=web
Subliminal Messages: https://duckduckgo.com/?q=subliminal+messages+definition&;t=h_&ia=definition
--
Problem-Reaction-Solution: https://duckduckgo.com/?q=problem+reaction+solution&;t=h_&ia=web
Trauma Based Mind Control 101: https://duckduckgo.com/?q=trauma+based+mind+control+101&;t=hc&va=g&ia=web
Predictive Programming (MKultra) https://duckduckgo.com/?q=predictive+programming+mkultra&;t=hx&va=g&ia=web
Social Engineering https://duckduckgo.com/?q=social+engineering&;t=hx&va=g&ia=web
Subliminal Messages: https://duckduckgo.com/?q=subliminal+messages+definition&;t=h_&ia=definition
Satanic Symbolism: https://duckduckgo.com/?q=Satanic+Symbolism&;t=h_&ia=web
Mass Psychosis: https://duckduckgo.com/?q=Mass+Psychosis&;t=h_&ia=web
Cognitive Dissonance: https://duckduckgo.com/?q=cognitive+dissonance&;t=h_&ia=web
What is Doublespeak NPM- and NewSpeak?: Professor William Lutz C-SPAN Interview [1989]:
https://www.bitchute.com/video/XS36lrC51Vkz/
Controlled Opposition: https://duckduckgo.com/?q=controlled+opposition&;t=h_&ia=web
Psyop: https://duckduckgo.com/?q=psyop+definition&;t=h_&ia=definition
Pharmacia (Sorcery disguised as Medicine): https://duckduckgo.com/?q=pharmacia&;t=h_&ia=web
'Virus' -> The name is from a Latin word meaning (“poison, slime, venom”)
MrE: What is Trauma- and Torture Based Mind Control 101 MK-Ultra Programming ?
https://www.bitchute.com/video/iRmKxOHiHVnU/
https://www.bitchute.com/video/zY8JNgIsvsyS/
--
May 24th, 2022 - 16 views
EntertheStars
@EntertheStars
1,913 Followers
https://odysee.com/@EntertheStars:4/virus-takes-smell-taste-in-2011-covid:f
https://odysee.com/@EntertheStars:4
https://www.youtube.com/watch?v=Gekov4VNNj4
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