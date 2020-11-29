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Mette Frederiksen – Løgner – Logebror m/k – Diktatormager
Flemming Blicher
Flemming Blicher
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384 views • November 29, 2020
Denne video handler om Statsminister Mette Frederiksen og hvordan hun har løjet for det danske folk, og for Folketinget da hun lukkede Danmark ned.

Videoen handler også om at hun er frimurer og i samme loge som Prins Joachim og hans ægtemage Prinsesse Marie, se side 29 i Frimurerbladet Agder, juni 2015:
https://issuu.com/fmba-/docs/fmba1502

Se Mette F’s CV her med angivelse af hendes logemedlemskab i ”Christian d. 4.s Laug”:
https://www.regeringen.dk/ministrene/statsminister-mette-frederiksen/

Mette F har med sine løgne og den deraf afledte Epidemilov, optrådt som ”Kongemager” eller snarere Diktatormager, idet hun har gjort Sundheds- og ældreminister Magnus Heuniche til øverstbefalende for Politi og Militær.

Og så handler videoen om at gøre hende ansvarlig for hendes løgne ved at sende hende en COVID-19 Ansvarsforkyndelse. Det kan du gøre ved at downloade enten en Word eller PDF version fra denne Google Drev lokation:
https://drive.google.com/drive/folders/1dBsGCwK6e7A7Ms0JOhx7WfN1lLgxY3oO?usp=sharing
Keywords
mette frederiksenepidemilovfolketing
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