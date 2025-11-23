Fuentes, Epstein… pendant qu’en France on taxe les WC virtuels, ça bouge aux USA

Analyse et récapitulatif humoristique et irrévérencieux des infos de la semaine en 13 minutes 😁 : Mètres carrés virtuels, polémique souchon, polémique Leroy Merlin, Polémique « perdre ses enfants », Grok négationniste, Nick Fuentes, dossier Epstein et autres news…

Pour ceux qui le souhaitent, je rappelle que la transcription complète de toutes mes vidéos figure sur mon blog : https://lamitedanslacaverne.blogspot.com/2025/11/fuentes-epstein-pendant-quen-france-on.html

