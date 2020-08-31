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Le Temps des Grands Hommes ! - Silvano Trotta
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1 view • August 31, 2020
31 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=e1HuRBP7cp0
Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Bien entendu, " et des grandes Femmes !", mais l'expression est ainsi, hélas.
Sources :
https://www.facebook.com/Vecu.lemedia/
https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm?fbclid=IwAR04-T-tezCoBXnhPCOhUY5AVUG9AZ9qwBoytSy-iSUclJ4r7PSV5m_geF8%23Comorbidities
https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid19/excess_deaths.htm
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/morti-veneto-covid-nella-conta-anche-guariti-e-negativizzati-1886068.html
https://www.youtube.com/watch?v=2saebN1OU1o
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/coronavirus-i-risultati-burlo-ora-si-ridotta-carica-virale-1886339.html
https://townhall.com/columnists/christinaherrin/2020/08/27/finally-states-are-retracting-hydroxychloroquine-bans-n2575161
https://www.newsweek.com/mississippi-coroner-says-states-coronavirus-death-tally-misleading-causing-unnecessary-fear-1523791
https://www.ilmattino.it/primopiano/sanita/covid_studio_idrossiclorochina_clorochina_cosa_fa_riduce_mortalita_oms_polemica-5425314.html
https://newspunch.com/biggest-crowd-in-german-history-rises-up-against-bill-gates-and-big-pharma-in-berlin/
https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/ricoverato-terapia-intensiva-covid-invece-leptospirosi-1886314.html
https://reseauinternational.net/stop-manipulations-masques-mensonges-peur-un-collectif-international-de-professionnels-de-sante-denonce-des-mesures-folles-et-disproportionnees/
http://www.francesoir.fr/politique-monde/berlin-enorme-foule-de-manifestants-pour-le-discours-historique-de-robert-kennedy-jr
https://www.zdnet.fr/actualites/samsung-brosse-le-portrait-de-ce-que-pourrait-etre-la-6g-39906835.htm
Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Bien entendu, " et des grandes Femmes !", mais l'expression est ainsi, hélas.
Sources :
https://www.facebook.com/Vecu.lemedia/
https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm?fbclid=IwAR04-T-tezCoBXnhPCOhUY5AVUG9AZ9qwBoytSy-iSUclJ4r7PSV5m_geF8%23Comorbidities
https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid19/excess_deaths.htm
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/morti-veneto-covid-nella-conta-anche-guariti-e-negativizzati-1886068.html
https://www.youtube.com/watch?v=2saebN1OU1o
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/coronavirus-i-risultati-burlo-ora-si-ridotta-carica-virale-1886339.html
https://townhall.com/columnists/christinaherrin/2020/08/27/finally-states-are-retracting-hydroxychloroquine-bans-n2575161
https://www.newsweek.com/mississippi-coroner-says-states-coronavirus-death-tally-misleading-causing-unnecessary-fear-1523791
https://www.ilmattino.it/primopiano/sanita/covid_studio_idrossiclorochina_clorochina_cosa_fa_riduce_mortalita_oms_polemica-5425314.html
https://newspunch.com/biggest-crowd-in-german-history-rises-up-against-bill-gates-and-big-pharma-in-berlin/
https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/ricoverato-terapia-intensiva-covid-invece-leptospirosi-1886314.html
https://reseauinternational.net/stop-manipulations-masques-mensonges-peur-un-collectif-international-de-professionnels-de-sante-denonce-des-mesures-folles-et-disproportionnees/
http://www.francesoir.fr/politique-monde/berlin-enorme-foule-de-manifestants-pour-le-discours-historique-de-robert-kennedy-jr
https://www.zdnet.fr/actualites/samsung-brosse-le-portrait-de-ce-que-pourrait-etre-la-6g-39906835.htm
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