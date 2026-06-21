Quand des aliens pacifistes subissent une immigration extragalactique. Toute ressemblance...

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Petit film réalisé avec Grok imagine (hélas, de plus en plus censuré).
Lien kofi : https://ko-fi.com/lamite
Pour ceux qui le souhaitent, je rappelle que la transcription complète de toutes mes vidéos figure sur mon blog https://lamitedanslacaverne.blogspot.com
Un certain nombre de mes vidéos n'a pas plu à l'algorithme Youtube. Pour avoir accès à la totalité (ou en cas de disparition de la chaîne) retrouvez-moi sur d'autres plateformes moins casse-c... :
ODYSEE : https://odysee.com/@LaMiteDansLaCaverne:4
RUMBLE : https://rumble.com/c/c-1464601
BITCHUTE : https://www.bitchute.com/channel/lamitedanslacaverne
BRIGHTEON : https://www.brighteon.com/channel/lamitedanslacaverne
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