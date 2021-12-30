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[VO] + video transcript | 1969 : début officiel de la dépopulation mondiale moderne
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70 views • December 30, 2021
Cette vidéo est une archive.
Les chiens ne font pas des chats ; tel père, tel fils.
« Les "vérificateurs de faits" des médias grand public affirment que Bill Gates, père n'a jamais travaillé pour le Planning familial et rejettent toute idée de "théorie du complot". Les sites Web de Planned Parenthood ont supprimé tout vestige de la collaboration de Gates père. Malheureusement pour les médias grand public, Bill Jr. a vendu la mèche lors d'une interview sur PBS le 9 mai 2003. Tel père eugéniste, tel fils eugéniste. Gates Jr. a déclaré à Bill Moyers :
“ Quand je grandissais, mes parents étaient toujours impliqués dans diverses activités bénévoles. Mon père était à la tête de Planned Parenthood. Et c'était très controversé d'être impliqué dans ce domaine. Et donc c'est fascinant. À table, mes parents sont très doués pour partager les choses qu'ils faisaient. Et nous traitaient presque comme des adultes, en parlant de ça”. »
Transcription de la vidéo (anglais) :
https://archive.is/lOmm
Source de l’article :
https://thecovidblog.com/2021/10/15/depopulation-agenda-planned-parenthood-from-its-documented-beginnings-in-1916-race-based-eugenics-to-2021-global-genocide/
Source de la vidéo :
https://www.bitchute.com/video/1yWiX8y56R6L/
=========================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
Les chiens ne font pas des chats ; tel père, tel fils.
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“ Quand je grandissais, mes parents étaient toujours impliqués dans diverses activités bénévoles. Mon père était à la tête de Planned Parenthood. Et c'était très controversé d'être impliqué dans ce domaine. Et donc c'est fascinant. À table, mes parents sont très doués pour partager les choses qu'ils faisaient. Et nous traitaient presque comme des adultes, en parlant de ça”. »
Transcription de la vidéo (anglais) :
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