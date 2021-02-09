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Todo será desenmascarado (3 temas en 1) (Importante-ver enlaces al final de descripción)
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43 views • February 09, 2021
Monseñor Rafael Rodriguez Guillen. Las Mentiras del Papa JPII (...de todo el sistema)
El Conflicto de los Siglos. Capítulo 8. Un Campeón de la Verdad
33 Señales y maravillas - Walter Veith
2 Tesalonicenses 2:7-12 Reina-Valera Antigua (RVA)
7 Porque ya está obrando el misterio de iniquidad: solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide;
8 Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida;
9 A aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia, y señales, y milagros mentirosos,
10 Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen; por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
11 Por tanto, pues, les envía Dios operación de error, para que crean á la mentira;
12 Para que sean condenados todos los que no creyeron á la verdad, antes consintieron á la iniquidad.
(La misión de estas publicaciones son no-denominacionales.
¡ASD no-denominacional!
Al presente tiempo muchas cosas han cambiado con la denominación ASD oficial.)
Nota adicional:
La información de contacto mencionada por el Monseñor Rafael Rodríguez Guillén no necesariamente es correcta, ya que él falleció, y en este momento desconozco los detalles.
*******Enlaces importantes aquí !!!
Lista de reproducción del libro completo (El Conflicto de los Siglos):
https://www.youtube.com/watch?v=vzY-XXq6cF4&;list=PLQTuMPSsuyeNiqWtUUy1KNZr9L6Dp0_6L&index=1
Enlaces al libro en PDF (inglés y español):
Español - https://www.loud-cry.com/pdf.js/web/viewer.html?file=/uploads/pdf/es_CS54(GC).pdf
Inglés - https://www.loud-cry.com/pdf.js/web/viewer.html?file=/uploads/pdf/English/The_Great_Controversy_1911.pdf
Temas relacionados y enlaces aquí - https://loud-cry.com/wordpress/index.php/2021/01/12/el-conflicto-de-los-siglos-temas-en-youtube/
El Conflicto de los Siglos. Capítulo 8. Un Campeón de la Verdad
33 Señales y maravillas - Walter Veith
2 Tesalonicenses 2:7-12 Reina-Valera Antigua (RVA)
7 Porque ya está obrando el misterio de iniquidad: solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide;
8 Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida;
9 A aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia, y señales, y milagros mentirosos,
10 Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen; por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
11 Por tanto, pues, les envía Dios operación de error, para que crean á la mentira;
12 Para que sean condenados todos los que no creyeron á la verdad, antes consintieron á la iniquidad.
(La misión de estas publicaciones son no-denominacionales.
¡ASD no-denominacional!
Al presente tiempo muchas cosas han cambiado con la denominación ASD oficial.)
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La información de contacto mencionada por el Monseñor Rafael Rodríguez Guillén no necesariamente es correcta, ya que él falleció, y en este momento desconozco los detalles.
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Inglés - https://www.loud-cry.com/pdf.js/web/viewer.html?file=/uploads/pdf/English/The_Great_Controversy_1911.pdf
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