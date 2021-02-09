Todo será desenmascarado (3 temas en 1) (Importante-ver enlaces al final de descripción)

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El Conflicto de los Siglos. Capítulo 8. Un Campeón de la Verdad

33 Señales y maravillas - Walter Veith



2 Tesalonicenses 2:7-12 Reina-Valera Antigua (RVA)

7 Porque ya está obrando el misterio de iniquidad: solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide;

8 Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida;

9 A aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia, y señales, y milagros mentirosos,

10 Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen; por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.

11 Por tanto, pues, les envía Dios operación de error, para que crean á la mentira;

12 Para que sean condenados todos los que no creyeron á la verdad, antes consintieron á la iniquidad.



(La misión de estas publicaciones son no-denominacionales.

¡ASD no-denominacional!

Al presente tiempo muchas cosas han cambiado con la denominación ASD oficial.)



Nota adicional:

La información de contacto mencionada por el Monseñor Rafael Rodríguez Guillén no necesariamente es correcta, ya que él falleció, y en este momento desconozco los detalles.



*******Enlaces importantes aquí !!!

Lista de reproducción del libro completo (El Conflicto de los Siglos):



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