Silvano Trotta - video censuree du 11 avril 2020 - Nouvelles explications, nouveaux traitements

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Import de la vidéo YT du 11 avril 2020 censurée après 1,3 million de vues.
Lien alternatif sur la chaîne BitChute de Silvano Face-à-Face :
https://www.bitchute.com/video/7UGpPr608t31/
Pour les médecins, traitement du Docteur Paliard-Franco :
https://sfgg.org/media/2020/03/covid-traitement-macrolide-c3g.pdf
http://www.agree-asso.fr/index.php/actualite/123-experiences-territoriales%3Ffbclid%3DIwAR1mgHlDb97plpo6RCg6kJwhd9uZFrmXPoCc5us6Tl250LIKEaxwFSnuInE
https://sfgg.org/media/2020/03/protocole-groupe-i-29-mars-2020-bis-suspicions-covid-19-docx.pdf
Professeur Sandro Giannini : https://buongiornonews.it/coronavirus-una-speranza-dalla-scoperta-del-prof-giannini/
Urgentiste américain : https://www.youtube.com/watch?v=aDi7JkqSiRU