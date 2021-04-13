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Zeitgeist - The Movie (2007)
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93 views • April 13, 2021
O filme reúne fontes de informação variadas e mostra que é possível as pessoas serem manipuladas por grandes instituições, governos e poderes econômicos. Ele é dividido em três partes. 1. Religião: Crenças astrológicas pagãs comparadas a religiões modernas e antigas. 2. Onze de setembro: Uma perspectiva dos
numerosos aspectos questionáveis deste evento imensamente importante. 3. O Banco de Reserva Federal: Uma história de sua formação e a habilidade de controlar a economia. Trazendo novas imagens de eventos trágicos da história e depoimentos daqueles que acreditam que as pessoas estão sendo iludidas sobre o nível de liberdade que elas tem, este instigante documentário vai afetar tanto aqueles que concordam com isso quanto aqueles que discordam.
numerosos aspectos questionáveis deste evento imensamente importante. 3. O Banco de Reserva Federal: Uma história de sua formação e a habilidade de controlar a economia. Trazendo novas imagens de eventos trágicos da história e depoimentos daqueles que acreditam que as pessoas estão sendo iludidas sobre o nível de liberdade que elas tem, este instigante documentário vai afetar tanto aqueles que concordam com isso quanto aqueles que discordam.
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