BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Kvällens galenskap 211022
Swedish Rebel
Swedish Rebel
215 followers
Follow
0
Share
Report
0 view • October 22, 2021
You may support me through Wise, former TransferWise, Denny Abrahamsson Kasikorn Bank, Branch: Maya Chiangmai, account: 282-2-12059-0 SwiftCode: KASITHBK. Thailand. In Sweden Swish to Denny Abrahamsson 0732500665
1. Klimatdemonstration Stockholm 22/10 med Lennart Matikainen.
https://www.youtube.com/watch?v=4UFDpKFctjs
2. Einár skulle vittna mot Vårbynätverket – avrättades med skott i huvudet
https://samnytt.se/einar-skulle-vittna-mot-varbynatverket-avrattades-med-skott-i-huvudet/
3. Hon är ung, politiskt korrekt, klimatmedveten och engagerad i antirasiströrelsen – men orkar inte gå några meter för att köpa en kaffe. Lyckligtvis slipper hon lämna sin dyra bostadsrätt eftersom hon kan beställa det hon vill ha via appen Foodora, och få snabb leverans via tjänstefolk som serverar välbärgade kvinnor på Södermalm i Stockholm.
https://katerinamagasin.se/avslojar-sa-slavar-papperslosa-migranter-at-sodermalms-politiskt-korrekta-elit/
4. Så pressas Miljöpartiet och regeringen av Partiet Nyans. Regeringen tog vid det senaste regeringssammanträdet beslut om att öka kunskapen om förekomsten av diskriminering på grund av trosuppfattning. Detta trots att Brottsförebyggande rådet samtidigt utreder frågor kring islamofobi och afrofobi.
https://ledarsidorna.se/2021/10/sa-pressas-miljopartiet-och-regeringen-av-partiet-nyans/
5. Efter att polisens förundersökning blivit tillgänglig blev skolattacken i Eslöv åter en återkommande nyhet i veckan. Massmedierna fortsatte att trycka på den påstådda ”högerextrema” kopplingen men valde sin vana trogen att undanhålla viktiga detaljer som att pojken själv är mörkhyad och att det enda offret för attacken är – en vit man.
https://www.nyatider.nu/media-fortsatter-morka-om-skolattacken-i-eslov/
6. Flera medier rapporterar att den svenske rapparen Einár sköts till döds på torsdagskvällen. Enligt Rossana Dinamarca, tidigare riksdagsledamot för Vänsterpartiet, beror våldet på ökade klyftor och fattigdom.
'https://nyheteridag.se/dinamarca-fattigdom-bakom-att-rapparen-einar-mordades/
7. En hel arabisk storfamilj i Märsta var anställd som "personliga assistenter" åt pappan i familjen, som påstods inte kunna röra sig själv. Samtidigt reste pappan regelbundet till Jordanien – där han drev en restaurang – utan någon hjälp från assistenter. Nu åtalas familjen för att ha lurat skattebetalarna på 18 miljoner kronor sedan 2011.
https://www.friatider.se/levde-loppan-i-arabvarlden-fick-18-miljoner-i-bidrag-som-forlamad-i-sverige
8. Står svenska journalister upp för yttrandefriheten? Tyvärr är den frågan befogad när man ser på hur svenska medier och så kallade intellektuella behandlade Lars Vilks medan han levde. En som vill avslöja rökridåerna som dessa röster nu lägger ut efter konstnärens död är Janne Josefsson.
https://samtiden.nu/2021/10/janne-josefsson-avsloja-mediernas-hyckleri/
9. Kenny Friberg, 21, rånades, misshandlades och utsattes för sexuellt övergrepp av ett invandrargäng i Malmö. Det brutala förnedringsrånet pågick i hela sex timmar. Kenny lyckades fly genom att hoppa ner i Malmö kanal. Efter händelsen fortsatte förnedringen i det svenska rättssystemet. När domstolen upprepade gånger tillät de åtalade att hånskratta åt Kenny Friberg gav 21-åringen själv tillbaka genom att "heila" i rättssalen.
https://swebbtv.se/w/e4frXGMg2GRNiabw3UKbgs
Keywords
samnyttkaterina magasinfria tider
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Netanyahu Sought UAE Denial of October 7 Warning, AP Reports

Netanyahu Sought UAE Denial of October 7 Warning, AP Reports

Garrison Vance
UAE Confirms Netanyahu Visit, Statement Omits Regional Wars

UAE Confirms Netanyahu Visit, Statement Omits Regional Wars

Garrison Vance
French Police Detain 440 as Student Protests Spread; School Staff Attacked

French Police Detain 440 as Student Protests Spread; School Staff Attacked

Garrison Vance
Trump administration uses taxpayer funds for campaign-style propaganda ads amid growing bipartisan outrage

Trump administration uses taxpayer funds for campaign-style propaganda ads amid growing bipartisan outrage

Patrick Lewis
Pentagon Increases Briefings on $1.5 Trillion Budget Request as Senators Raise Timing and Transparency Concerns

Pentagon Increases Briefings on $1.5 Trillion Budget Request as Senators Raise Timing and Transparency Concerns

Belle Carter
Food Safety Becomes Midterm Election Issue After Record Cyclospora Outbreak, Recalls

Food Safety Becomes Midterm Election Issue After Record Cyclospora Outbreak, Recalls

Coco Somers
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy