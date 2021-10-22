Kvällens galenskap 211022

You may support me through Wise, former TransferWise, Denny Abrahamsson Kasikorn Bank, Branch: Maya Chiangmai, account: 282-2-12059-0 SwiftCode: KASITHBK. Thailand. In Sweden Swish to Denny Abrahamsson 07325006651. Klimatdemonstration Stockholm 22/10 med Lennart Matikainen.2. Einár skulle vittna mot Vårbynätverket – avrättades med skott i huvudet3. Hon är ung, politiskt korrekt, klimatmedveten och engagerad i antirasiströrelsen – men orkar inte gå några meter för att köpa en kaffe. Lyckligtvis slipper hon lämna sin dyra bostadsrätt eftersom hon kan beställa det hon vill ha via appen Foodora, och få snabb leverans via tjänstefolk som serverar välbärgade kvinnor på Södermalm i Stockholm.4. Så pressas Miljöpartiet och regeringen av Partiet Nyans. Regeringen tog vid det senaste regeringssammanträdet beslut om att öka kunskapen om förekomsten av diskriminering på grund av trosuppfattning. Detta trots att Brottsförebyggande rådet samtidigt utreder frågor kring islamofobi och afrofobi.5. Efter att polisens förundersökning blivit tillgänglig blev skolattacken i Eslöv åter en återkommande nyhet i veckan. Massmedierna fortsatte att trycka på den påstådda ”högerextrema” kopplingen men valde sin vana trogen att undanhålla viktiga detaljer som att pojken själv är mörkhyad och att det enda offret för attacken är – en vit man.6. Flera medier rapporterar att den svenske rapparen Einár sköts till döds på torsdagskvällen. Enligt Rossana Dinamarca, tidigare riksdagsledamot för Vänsterpartiet, beror våldet på ökade klyftor och fattigdom.7. En hel arabisk storfamilj i Märsta var anställd som "personliga assistenter" åt pappan i familjen, som påstods inte kunna röra sig själv. Samtidigt reste pappan regelbundet till Jordanien – där han drev en restaurang – utan någon hjälp från assistenter. Nu åtalas familjen för att ha lurat skattebetalarna på 18 miljoner kronor sedan 2011.8. Står svenska journalister upp för yttrandefriheten? Tyvärr är den frågan befogad när man ser på hur svenska medier och så kallade intellektuella behandlade Lars Vilks medan han levde. En som vill avslöja rökridåerna som dessa röster nu lägger ut efter konstnärens död är Janne Josefsson.9. Kenny Friberg, 21, rånades, misshandlades och utsattes för sexuellt övergrepp av ett invandrargäng i Malmö. Det brutala förnedringsrånet pågick i hela sex timmar. Kenny lyckades fly genom att hoppa ner i Malmö kanal. Efter händelsen fortsatte förnedringen i det svenska rättssystemet. När domstolen upprepade gånger tillät de åtalade att hånskratta åt Kenny Friberg gav 21-åringen själv tillbaka genom att "heila" i rättssalen.